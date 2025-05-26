Çelik "İmamoğlu'nu topluma unutturacaklarını sanıyorlar" diyerek duyurdu: Her gün 39 ilçede etkinlik

CHP İstanbul İl Başkanlığı, İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, afiş ve resimlerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasaklanmasını "İmamoğlu'na özgürlük" pankartı ve görselleriyle Eminönü Meydanı'nda saha çalışması gerçekleştirdi. Etkinliğe CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul il Başkanı Özgür Çelik, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Fatih İlçe Başkanı Yavuz Nazlıgül ve CHP ilçe örgütü katıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, hem kendisinin hem de İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın Ekrem İmamoğlu ile görüştürülmesine izin verilmediğini söyleyerek, "Hem bizimle bağını kesmek istiyorlar hem toplumla bağını kesmek istiyorlar hem de Ekrem İmamoğlu'nu topluma unutturacaklarını sanıyorlar. Bütün saha araştırmaları, tüm anketler şunu gösteriyor; Cumhur İttifakı seçmeninin yüzde 30'u toplam Türkiye'nin yüzde 70'i Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu olmasını yanlış ve hatalı bir karar olarak görüyor" dedi.

Çelik, her gün saat 17.00 ile 19.00 saatleri arası İstanbul'un 39 ilçesindeki çeşitli alanlarda Ekrem İmamoğlu'na özgürlük isteyeceklerini belirtti.