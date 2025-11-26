"Çelik Kubbe" için 6,5 milyar dolarlık anlaşma

Hava savunma sistemi Çelik Kubbe'yi güçlendirme çalışmaları kapsamında 6,5 milyar dolar değerinde sözleşmeler imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan (SSB) yapılan açıklamaya göre, HAVELSAN'ın ev sahipliğinde düzenlenen imza törenine, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Başkan Yardımcısı Hüseyin Avşar, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve sektör temsilcileri katıldı.

SSB koordinasyonunda, imzalanan sözleşmeler kapsamında yürütülecek çalışmaların ekonomik büyüklüğü yaklaşık 6,5 milyar doları buluyor.