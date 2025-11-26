Giriş / Abone Ol
"Çelik Kubbe" için 6,5 milyar dolarlık anlaşma

Entegre hava savunma sistemi Çelik Kubbe'yi güçlendirme gerekçesiyle Türk savunma sanayisi bünyesinde 6,5 milyar dolar değerinde sözleşmeler imzalandı.

  • 26.11.2025 13:10
  • Giriş: 26.11.2025 13:10
  • Güncelleme: 26.11.2025 13:15
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Hava savunma sistemi Çelik Kubbe'yi güçlendirme çalışmaları kapsamında 6,5 milyar dolar değerinde sözleşmeler imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan (SSB) yapılan açıklamaya göre, HAVELSAN'ın ev sahipliğinde düzenlenen imza törenine, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Başkan Yardımcısı Hüseyin Avşar, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve sektör temsilcileri katıldı.

SSB koordinasyonunda, imzalanan sözleşmeler kapsamında yürütülecek çalışmaların ekonomik büyüklüğü yaklaşık 6,5 milyar doları buluyor.

