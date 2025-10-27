Çelik'ten CHP listelerinden seçilip istifa eden meclis üyelerine tepki: Bu onursuzluk ömür boyu sizinle beraber devam edecek

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun 16 Eylül 2025'te tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde CHP'nin adayının kazanması üzerine AKP'nin mahkemeye başvurmasının ardından Bayrampaşa'da ikinci defa başkanvekili seçimi yapıldı. AKP'li adayın isminin "İBRAHİM AKIH", "İbrahim Aleın" gibi çeşitli şekillerde yanlış yazıldığı ve oyların geçersiz sayılması gerektiği tartışmalarının damga vurduğu seçimi 4'üncü turda AKP'nin adayı İbrahim Akın kazandı.

Seçimi yerinde izleyen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'den istifa eden meclis üyelerine ve sonuçlara tepki gösterdi.

Çelik, "Bugün Cumhur İttifakı adayına oy veren 4 bağımsız meclis üyesi, Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden seçilip sonra istifa eden 4 bağımsız meclis üyesi, onurunu satanlar, siz Bayrampaşa'da başınız önünüzde yürüyeceksiniz ve hiçbir zaman Bayrampaşa'da başınızı havaya kaldırarak yürüyemeyeceksiniz. Bu onursuzluk ömür boyu sizinle beraber devam edecek" dedi.

Çelik, AKP'ye seslenerek, "Bu siyasallaştırdıkları yargıyla, partizanlaştırdıkları kurumlarla Bayrampaşa Belediyesi'ne çökenler" ifadesini kullandı.