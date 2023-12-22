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Çelikhan ilçesinde kar yağışı başladı

Ajans Haberleri
  • 22.12.2023 12:38
  • Giriş: 22.12.2023 12:38
  • Güncelleme: 22.12.2023 12:38
Kaynak: İHA
Çelikhan ilçesinde kar yağışı başladı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde sabahın ilk saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Çelikhan ilçesinde hava sıcaklıkları -4 dereceye kadar düştü.

Çelikhan ilçesinde kar yağışından dolayı Subatan Geçidini kullanan araç sürücüleri zaman zaman zor anlar yaşayarak güçlükle ilerledi.

Sürücülerin zor anlar yaşadığı yolda Karayolları ekipleri tarafından temizleme çalışması başlatıldı. 

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