Çelik’ten Kurtulmuş’a itiraz

POLİTİKA SERVİSİ

TBMM'de Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'na Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, süreçteki yasal düzenlemelerin PKK'nın feshi sürecinin bitiminin onaylanması ile geleceğini açıkladı.

Kurtulmuş, aşağıdaki şu sözleri de tartışma konusu oldu: "Türkiye'de de devletin en üst güvenlik merci, Milli Güvenlik Kurulu'dur. Milli Güvenlik Kurulu'nda bu konu tartışılır ve Milli Güvenlik Kurulu, PKK’nın artık bir silahlı örgüt olmaktan çıktığı yönünde bir karar alırsa bu meselenin hukuki zeminini tahkim etmiş olur. Benim kanaatim de böyledir."

Basın toplantısı düzenleyen AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e Kurtulmuş'un bu sözleri soruldu. Çelik, bir fesih sürecini teyit edecek mekanizma olsa da buna karar verecek olanın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan olduğunu söyledi: "Sonuç olarak teyit mekanizması yani Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı, ben bunu teyit ediyorum dediğimde devletimizin başı olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza bunu sunduğumuzda ha bu buradaki mekanizma bu hükümet kararıyla mı gerçekleşir? Bu gelen bilgi eğer feshi ve silah bırakması tamamlanmışsa, bu bir hükümet kararıyla mı gerçekleşir? Yoksa bir MGK kararıyla mı gerçekleşir? Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle kurulacak bir mekanizma çerçevesinde olacaktır.”

Ayrıca DEM Parti, AKP'ye PKK'nın lideri Öcalan ile görüşmede tavrını netleştirmesini istemiş çağrıda bulunmuştu. Çelik, bu çağrıya yanıt vermezken bu çağrı ile ilgili tek bir soru da sorulmadı. Öte yandan Meclis'te geçen hafta yapılması planlanan ancak ertelenen Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 17. toplantısı, Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirterek İstanbul’da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Milli güvenlikle ilgili kurumlarımızın, başta Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Savunma Bakanlığı unsurlarının ‘Evet, örgüt kendisini feshetmiştir, sahada ciddi bir silahsızlanma sağlanmıştır’ demesinden sonra Meclis’in gerekli yasal düzenlemeleri yapması mümkün olabilecektir. Komisyon olarak temel görevimiz, artık raporlamadır. Neler konuşuldu, perspektifi nedir, Genel Kurul’a hangi teklifleri sunacağız; bütün partilerle görüşmelerimizi yaptık, hazırlıklar tamamlanıyor. Sonunda bir rapor ortaya koyacağız."

Komisyon’un İmralı Adası’na gidip gitmeyeceğine yönelik tartışmalar da gündemde. Kurtulmuş, bu konuda kararı Komisyon’un vereceğini belirterek şunları söyledi: "Sürecin tamamlanması bakımından böyle bir adım atılabilir. Bu kararı Komisyon verecek, benim şahsi görüşüm önemli değil."

***

HERKES GEREĞİNİ YAPMALI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Osmaniye’de düzenlenen halk buluşmasında sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakırhan, Devlet Bahçeli’nin DEM Parti heyetiyle el sıkışmasının önemli ve cesur bir adım olduğunu söyledi: “Önemli bir gelişmeydi, o da ezber bozdu. Nasıl Sayın Öcalan ezber bozuyorsa, nasıl gerçekten yeni hamleler yapıyorsa; kardeşliğimiz, barış, insanca, özgürce, kardeşçe bir arada yaşamamız için adımlar atıyorsa, Sayın Bahçeli de o dönem çok cesur bir adım attı. Bizim sıralarımıza gelerek, bizimle el sıkışarak o da aslında Türkiye’nin demokrasiye, barışa, Kürt meselesini çözmeye dönük bir irade ortaya koydu. Biz bu iradenin devam etmesi gerektiğini söylüyoruz. 1 Ekim’de ortaya konulan iradenin herkesin dikkate alması gerektiğini belirtiyoruz" dedi.