Celine Dion'nun yeni şarkısı yayında: 'Dansons'

Pop müziğin efsane seslerinden Celine Dion, uzun bir aradan sonraki ilk şarkısı “Dansons”u yayınladı.

Ünlü söz yazarı Jean-Jacques Goldman imzası taşıyan parça, tüm dijital platformlarda yerini aldı.

“Dansons”, aynı zamanda güçlü bir yaratıcı buluşmayı temsil ediyor. Bu şarkıyla birlikte Celine Dion, kariyerinin ilk dönemlerine yön veren Fransızca repertuarına geri dönüyor. Daha önce birçok önemli projede beraber çalışan Dion ve Jean-Jacques Goldman’ın iş birlikleri arasında en dikkat çekeni, Dion’un 1995 yılında yayınlanan ve tüm zamanların en çok satan Fransızca albümü olan D’eux olmuştu. İkili son olarak 2016 yılında “Encore un soir” şarkısında bir araya geldi.

Jean-Jacques Goldman şarkıyla ilgili olarak şunları söylüyor: “2020 yılında dünya adeta durmuştu ve insanlar evlerinde kapalıyken dans ediyordu. Aradan altı yıl geçti; artık bir virüs yok ama sözleri değiştirmeye gerek de yok. Dünya hâlâ kusursuz değil ve biz ‘uçurumların üzerinde’ dans etmeye devam ediyoruz.”

Şarkıyla birlikte, yönetmen Maxime Allouche tarafından Paris’in ikonik sokaklarında çekilen bir lirik video da bugün müzikseverlerle buluştu.

“Dansons”un çıkışı, Celine Dion’un sahnelere dönüş hazırlıklarıyla aynı döneme denk geliyor. Sanatçı, kısa süre önce Paris La Défense Arena’da gerçekleşecek özel bir konser serisini hayranlarına duyurdu.

Bu senenin Eylül ve Ekim aylarında planlanan toplam 16 konserlik bu beş haftalık program, sanatçının uzun bir aradan sonra sahnelere dönüşünü ve kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor.