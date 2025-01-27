Çelişkilerle dolu ittifak

Junge Welt / Sebastian FRIEDRICH ve Ingar SOLTY

Sahra Wagenknecht İttifakı'nın (BSW) federal parti genel kurulunda, partinin kurucusu, başkanı ve partiye isim veren kişi, sonlara doğru sahneye çıktığında büyük bir tezahürat vardı. Yaklaşık 600 katılımcının büyük çoğunluğu oturdukları yerden kalkarak alkışladı ve tezahürat yaptı. “Dostum, atmosfer çok iyi” dedi. Wagenknecht, havanın kötü olduğunu düşünenlerin salonda yanılmış olması gerektiğini söyledi.

Resmi kuruluşundan bir yıl sonra BSW bir sonraki Federal Meclis'e girmek için mücadele ediyor. Mevcut anketler partiyi yüzde dört ila altı arasında gösteriyor ki bu da başarı ya da başarısızlığı belirleyecek kritik bir alan. Bu, etkileyici bir başlangıçla heyecan yaratan genç parti için ilk ciddi kriz: BSW, haziran ayındaki Avrupa seçimlerinde oyların yüzde 6,2'sini kazanmış, Brandenburg, Saksonya ve Thüringen'deki eyalet seçimlerinde de çift haneli sonuçlar elde etmişti. Ancak mevcut kriz durup dururken ortaya çıkmadı diyebiliriz. BSW'yi kuruluşundan bu yana karakterize eden beş temel çelişkinin sonucudur.

SERMAYE EMEĞE KARŞI

Kuruluşun duyurulduğu 2023 sonbaharındaki federal basın toplantısında ve 27 Ocak 2024'teki kuruluş genel kurulunda, genç oluşum dört ana temaya odaklandı: Ekonomik akıl, sosyal adalet, barış, yumuşama ve ifade özgürlüğü talebi. Bu temel konular halihazırda çelişkileri ortaya koyuyor. Bu durum özellikle solcu ücret ve işgücü piyasası politikası yönelimi ile “ekonomik akıl” kavramı arasındaki gerilimde açıkça görülebilir. İkincisi öncelikle zor durumdaki orta sınıf ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) çıkarlarına yöneliktir ve vergi artışlarından kaçınmayı vaat etmektedir. Parti aynı zamanda, örneğin daha yüksek asgari ücretler ve daha yüksek bir emeklilik seviyesi yoluyla sosyal adaletin propagandasını yapmakta, ancak bu KOBİ dostu yönelimiyle çelişiyor.

Bu çelişki BSW'de çözülmemiş, aksine önceliklendirme ile örtbas edildi. Kuruluşundan bu yana “ekonomik akıl”, “sosyal adalet” veya emek gibi konuların önünde, her zaman en önemli öncelik oldu. Bu durum, sosyal adaletin ele alındığı ikinci bölümden önce “Alman ekonomisi için geri dönüş” ile başlayan Federal Meclis seçim programına da yansıdı. Bu sıralama, kendisini özellikle krizdeki soldan ayırmak isteyen yeni bir partinin stratejik bir kararı olarak yorumlanabilir ve farklı siyasi kamplardan mümkün olduğunca çok oy kazanmak için programında kasıtlı olarak muğlak kalıyor. Wagenknecht tarafından formüle edildiği şekliyle “sol muhafazakarlığın” temsilcisi olarak kendini tanımlaması, “her şeyi yakalayan” bir parti karakterini pekiştiriyor.

BSW ORTA SINIFIN PARTİSİ Mİ OLMAK İSTİYOR?

BSW'nin ekonomi politikası programı da parti kurucusunun ideolojik değişimini yansıtıyor. Wagenknecht yayınlarında, PDS'nin Komünist Platformu'ndaki sosyalist başlangıcından ve “Komadaki Kapitalizm” (2003) kitabını şekillendiren Marksist inançlarından ve örneğin Marx'ın emek değer teorisi üzerine çalışmalarından ordoliberal yaklaşımlara doğru gelişti. Bu durum, “Freiheit statt Kapitalismus” (2011) ve “Reichtum ohne Gier” (2016) gibi daha sonraki kitaplarında açıkça görülüyor. Bu ideolojik dönüşüm, BSW'nin sınıf politikasından ve solun sosyal demokrat programından açıkça farklılaşan temel ekonomi politikası yönelimini de karakterize ediyor.

Bununla birlikte, BSW içinde belirli bir gelişme var. İlk aşamada partinin söylemi hala güçlü bir şekilde KOBİ'lere odaklanırken, Federal Meclis seçim programındaki somut talepler artık daha güçlü bir şekilde ücretli çalışanların çıkarlarına yönelik. Parti KOBİ'lere şaşırtıcı derecede az şey sunuyor. Bir yandan bürokrasiyi azaltmayı vaat ediyor. Bu, küçük şirketlerin büyük şirketlerin deregülasyondan faydalandığı yönündeki gerçek deneyimleriyle bağlantılı, ancak onlar için neoliberalizm giderek daha fazla düzenlemeyle el ele gitti. Öte yandan, daha güçlü bir iç ekonomi politikasının olası makroekonomik sonuçlarının vaadi var. Ekonomik krizden çıkış için önerilen yol -Alman ekonomisinin sözde geri dönüşü- geleceğe yatırım ve artan toplam talebin bir karışımına dayanıyor.

Ancak, ekonomi politikası yönelimi ile işçi sınıfına odaklanma arasındaki temel çelişki devam ediyor. BSW, FDP ve AfD ile rekabete girmesine neden olacak şekilde orta sınıfın çıkarlarını gözeten ordoliberal bir parti mi yoksa işçi sınıfının partisi mi olmak istiyor? Bu soru BSW'nin stratejik yönü ve gelecekteki gelişimi açısından merkezi bir öneme sahip. Şimdiye kadar cevapsız kaldı.

KUZEY AKIM BORU HATTININ AÇILMASINI İSTİYOR

BSW, mevcut ekonomik kriz ile Alman hükümetinin Ukrayna'daki savaşı ele alışının sonuçları arasındaki açık bağlantıya işaret ederek ekonomik rasyonalite ile sosyal adalet arasındaki çelişkiyi ele almaya çalışıyor. Temel kaygılardan biri, sanayi ve özel haneler için enerji maliyetlerini düşürmek. Bu amaçla BSW, Ukrayna'da diplomatik bir barış anlaşmasının ardından Rusya'dan gaz tedariki için Kuzey Akım boru hattının hala işlevsel olan bölümünün yeniden kullanılması için Rusya ile müzakerelere girilmesini öneriyor. Amaç, sanayinin rekabet gücünü ve hane halkının yaşam maliyetini zorlayan ABD'den gelen pahalı doğalgaza olan bağımlılığı azaltmak.

BSW'ye göre iklim koruma maliyetlerini bireylere eşit olmayan bir şekilde yansıtan ısınma yasası ve CO2 fiyatlandırması gibi mevcut hükümetin diğer önlemleri de geri çekilmeli. Bununla birlikte, parti iklim koruma ihtiyacını kabul etmekte ve gelecekteki teknolojilere yatırım yapılması çağrısında bulunmaktadır. Vergi politikası açısından BSW, Die Linke, SPD, Bündnis 90/Die Grünen ve CDU/CSU'nun bir kısmı gibi servet vergisinin yeniden getirilmesini ve borç freninde reform yapılmasını savunuyor - ancak savunma harcamalarını artırmak için değil, sosyal ve ekonomik projeleri finanse etmek için.

ASGARİ ÜCRETTE SPD VE DİE LİNKE İLE BİRLİKTE

BSW ekonomik büyümeyi öncelikle iç talebi güçlendirerek sağlamayı umuyor. Parti, diğer hususların yanı sıra, SPD ve Die Linke'nin pozisyonlarıyla paylaştığı 15 avroluk daha yüksek bir asgari ücret, toplu pazarlık kapsamının artırılması ve şirketlerde daha fazla ortak karar alma çağrısında bulunuyor. Refah devleti genişletilecek: Devlet memurlarının da ödeme yapacağı bir vatandaş sigortasına yönelik bir emeklilik reformu planlanıyor. Sağlık politikası açısından da, protez ve gözlük gibi ek hizmetleri kapsayan bir vatandaş sigortası olarak yasal bir sağlık sigortası sistemi getirilecek. BSW ayrıca masrafların kamu tarafından karşılandığı bir bakım sistemi de talep ediyor.

BSW'nin meritokrasi (randımanlı çalışmaya yönelik toplum düzeni) fikrini artık sosyal yardım elde edenlere karşı değil de, hisse ya da mülk sermayesinden elde edilen rant geliri elde edenlere karşı yöneltmesi dikkat çekici. Amaç, “mirasçıların değil, çalışkanların ödüllendirildiği” bir ülke.

İş piyasası ve sosyal politika açısından BSW kendisini SPD'nin solunda, özellikle de hükümet uygulamalarına kıyasla konumlandırıyor. Programın pek çok bölümünde klasik sosyal demokrat , reformist olduğu ve SPD'nin bıraktığı boşluğu doldurduğu görülüyor. Aynı zamanda program, büyük ölçüde Die Linke'nin eski parti programının ve mevcut seçim programının kapsamlı bir sistemden yoksun sulandırılmış bir versiyonu gibi görülüyor. Zira yavaş yavaş yüzde beş sınırına yaklaşan ve en az üç doğrudan vekillikle Federal Meclis'e gerçekçi bir giriş yapmanın hesabını yapan Die Linke, bazı noktalarda hala (ya da yeniden) büyük programatik örtüşmeler olsa da, daha iyi düşünülmüş konseptler sunmaya devam ediyor.

Bir yanda KOBİ'lere diğer yanda işçi sınıfına odaklanma arasındaki çelişki BSW için önümüzdeki yıllarda doruğa ulaşacak, zira bu yılların çetin sınıf çatışmaları, özellikle de yukarıdan yoğunlaşan bir sınıf mücadelesi ile karakterize olması muhtemel. BSW'nin hem KOBİ'lere hem de ücretli çalışanlara hitap etme çabası, yeni Federal Şansölye Friedrich Merz (CDU) tarafından açıklanan “Gündem 2030” bağlamında ciddi bir şekilde test edilecek. Bu planlar, şirketler ve zenginler için vergi indirimleri, sosyal kesintiler, 70 yaşında “gönüllü” emeklilik, hastalık maaşı konusunda savaşlar ve normal çalışma saatlerinin haftada 42 saate uzatılması gibi önlemleri içeriyor.

YANILTICI FİKİRLER VAR

Bu durumda, BSW tarafından propagandası yapılan, sınıf uyumunun hüküm sürdüğü ve sermayenin refah devletinden yararlandığı “20. yüzyılın sonlarındaki Almanya modeli” tehlikeli bir yanılsama olduğunu kanıtlıyor. Almanya'nın ihracat modelindeki mevcut kriz - elektromobiliteye aşırı geçiş, yurtdışından artan rekabet ve ABD'nin Çin'e karşı ekonomik savaşı ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle enerji fiyatlarındaki enflasyonun neden olduğu - bu fikri gerçekçi olmaktan çıkarıyor.

Belirleyici faktör, BSW'nin kamusal tartışmada hangi cepheleri ve karşıtlıkları açacağı olacak. Wagenknecht koalisyon hükümetine ve savaş ve krizin sonuçlarına yönelik eleştirilerini genellikle orta sınıf perspektifinden formüle ediyor. Temel çelişkinin Almanya ve ABD arasında olduğu, ancak sınıflar arasında daha az olduğu görülüyor. KOBİ'ler genellikle sendikaların, iş konseylerinin, toplu iş sözleşmelerinin, asgari ücretlerin, vergilerin ve yeniden dağıtımın en şiddetli karşıtları olduğu için bu sorunlu bir durumdur. Büyük işletmelere olan yapısal bağımlılıkları ve rekabet mücadelesindeki konumları, onları aynı zamanda işçilerin çıkarlarını temsil etmek isteyen bir parti için güvenilmez bir temel haline getiriyor.

SERMAYE İLE ÇALIŞANLAR ARASINDA GEÇİCİ BİR İTTİFAK

Bazı gözlemciler, BSW'nin temel sloganı “Ülkemiz daha fazlasını hak ediyor” da ifade edildiği gibi muğlak ulusal çıkarlara yapılan vurguyu ne popülist bir söylem ne de kalıcı bir strateji olarak görüyor, daha ziyade tekelci olmayan sermaye ile çalışanlar arasında geçici bir ittifak olarak değerlendiriyor. Ücretlilerin perspektifi de böyle bir zeminde daha net bir şekilde temsil edilebilirdi. Ancak, eski bir sosyal demokrat ve daha sonra BSW'den ayrılan Die Linke politikacısı Torsten Teichert'in eleştirildiği gibi Wagenknecht'in sıklıkla yapamadığı şey tam da bu.

Alman hükümetinin ABD ile yakın ittifakının gerekli eleştirisinde, içerideki sınıf karşıtlığını gizleyen ve bir kriz durumunda yeni bir sınıf uzlaşmasına ilişkin siyasi yanılsamaları körükleyen milliyetçi söylemlere düşmekten kaçınmak için kesin formülasyonlara ihtiyaç vardır.

PARTİ MUHTEMELEN VAR OLMAZDI

İkinci çelişki de kuruluşundan bu yana BSW'yi meşgul etti: Seçilen parti biçimi ile eyleme geçebilecek bir siyasi gücün gereklilikleri arasında bir çelişki var. Parti kurucuları sıkı, yukarıdan aşağıya örgütlü bir yapıyı tercih etmişlerdi. Ancak bu, Marksizm-Leninizm'in avangard ya da kadro modeline bir dönüş değil. Aksine, partinin otoriter ve hiyerarşik karakteri ideolojik olarak motive edilmemiş, pragmatik bir gerekliliğin sonucudur.

BSW'nin ortaya çıkmasını ilk etapta mümkün kılan özel koşullardan kaynaklanıyor. Popülizmi destekleyen ve üç gelişmenin bir araya gelmesiyle karakterize edilen bir dönemde olmasaydık, parti muhtemelen var olmazdı: Ekonomik kriz, siyasi kriz ve nüfusun önemli kesimleri arasında yerleşik partilere karşı artan güvensizlik. Giderek daha fazla sayıda insan geleneksel partilerden kopuyor ve BSW gibi alternatifler arıyor.

Ancak böyle bir başlangıç durumu popülist partiler için de özel zorluklar yaratıyor. BSW gibi yeni bir siyasi güç için projeksiyon perdesi görevi gören çok sayıda arayış içinde olanlar arasında genellikle sadece kriz döneminde siyasallaşmış kişiler yer almaktadır. Bu insanlar genellikle siyasi açıdan deneyimsizdir ve ideolojik istikrardan yoksundur. Toplumun özellikle koronavirüs pandemisini ele alış biçimi - BSW, hükümetin pandemi politikasının araştırılması için bir soruşturma komisyonu kurulması, aşıdan etkilenenlere tazminat ödenmesi vb. çağrısında bulunuyor - bu kişilerin birçoğunu politize etti ve birçoğu tutarlı siyasi kanaatler geliştiremedi. Buna ek olarak, BSW - her yeni parti gibi - parti projesinde önemli bir aksaklık potansiyeli teşkil eden maceracılar, talih askerleri ve sorun çıkaranlarla karşı karşıya kaldı.

SADECE BİN 100 ÜYESİ VAR

Bu tür zorluklara karşı koymak için BSW, üyeliğinin bileşimi için katı kurallar getirdi. Üyelik başvuruları Yönetim Kurulu tarafından onaylanmalı ve gerekçe gösterilmeksizin reddedilebilir. Buna ek olarak, istenmeyen üyelere karşı daha sonra harekete geçebilmek için üyeliklere karşı bir yıllık itiraz süresi getirildi. Bu sıkı kontrolün bir sonucu olarak partinin üye sayısı çok düşüktür. Kendi rakamlarına göre BSW'nin 25.000 destekçisi var, ancak sadece 1.100 civarında üyesi var.

Partinin iç çekirdeğinin bileşimi de bu kontrol ihtiyacının bir ifadesi. Die Linke´de sert parti içi çatışmalarla karakterize edilen Sahra Wagenknecht, öncelikle sadakat ve daha az ideolojik fikir birliği ile karakterize olan bir takipçi ortamı yarattı.

Ancak bu yaklaşım zorlukları da beraberinde getirdi. BSW bir yandan projeyi tehlikeye atabilecek kişileri parti dışında tutmak istiyor. Bir yandan da coşkuyu ve aktivist bağlılığını sürdürmek zorunda - daha geniş bir taban olmadan başarılması zor bir görev. El ilanları kendi kendine dağıtılmıyor, bilgilendirme stantlarının kurulması ve işletilmesi ve seçim afişlerinin asılması gerekiyor. Bazı çok büyük bireysel bağışlardan yararlanan BSW bile uzun vadede ücretli personele güvenemez. Geçtiğimiz seçim kampanyaları ve iki parti konferansının organizasyonundan sonra milyonlarca bağış büyük ölçüde tükenmiş olabilir.

Bu çelişki şimdiden olumsuz sonuçlar doğurmaya başladı. Partinin önde gelen üyeleri arasında bile kızgınlık artıyor. BSW milletvekili Friedrich Pürner, Spiegel'e verdiği bir röportajda kısıtlayıcı üyelik politikasını “felaket” olarak nitelendirdi: “Parti için çalışmanız ve ödeme yapmanız gerekiyor ama üye olmanıza izin verilmiyor.” Hamburg'daki çeşitli BSW derneklerini çevreleyen iç anlaşmazlıklar da bu çatışmanın bir ifadesi. Parti şu anda tabanını ve destekçilerini harekete geçirmekte zorlanıyor gibi görünüyor. Şimdiye kadar seçim kampanyası için sadece birkaç etkinlik kaydedildi ve bir süredir - örneğin Alman hükümetinin Ukrayna politikasına karşı - kitlesel eylemler yapılmadı. BSW bu çelişkiyi üyelik konusundaki katı kuralları gevşeterek gidermeye çalışıyor. Bonn'daki parti konferansında Oskar Lafontaine partinin destekçilere daha açık olacağını duyurdu.

DÜZEN KARŞITLIĞI VE BİRLİKTE YÖNETİM

Üçüncü çelişki ise BSW'nin aynı anda hem kendini düzen karşıtı bir parti olarak sunması hem de hükümetin sorumluluğunu üstlenme arzusunda yatıyor. BSW, özellikle koronavirüs önlemleri, Ukrayna'daki savaş ve İsrail hükümetinin savaş suçlarının ve federal hükümet tarafından desteklenmesinin eleştirilmesi söz konusu olduğunda kendisini yerleşik partilere gerçek bir alternatif olarak konumlandırabilir. Parti bu alanlarda asi ve konformist olmayan bir görünüm sergiliyor. Özellikle barış konusunda BSW, birçok eski Die Linke görevlisi ve seçmenine, kaynak örgütün “evet, ama” şeklindeki muhalif duruşundan arınmış, daha tutarlı bir barış partisi olarak görünmektedir. Geçen yılki Avrupa seçimlerinde ilk kez BSW'yi destekleyen pek çok eski Die Linke seçmeni için eski Linke liderlerinin davranışları bunun bir kanıtı oldu: Partisiz lider adayı Carola Rackete, Ukrayna'ya daha fazla silah sevkiyatı lehinde oy kullanırken, partinin başkanı Martin Schirdewan çekimser kaldı. Bu hareket tutarlı bir barış politikasından sapma olarak algılandı.

Ancak BSW, özellikle Saksonya, Thüringen ve Brandenburg'daki eyalet seçim kampanyaları sırasında hükümete katılma isteğini vurguladı. Başlangıçta belki de sadece retorik olan bu isteklilik kısa sürede gerçeğe dönüştü: Thüringen ve Brandenburg'da BSW fiilen hükümet sorumluluğu üstlendi. Bunun nedeni muhtemelen potansiyel koalisyon ortaklarının yeni projeye olan hevesinden ziyade, AfD'nin her üç seçimde de gösterdiği güçlü performans göz önüne alındığında, radikal sağ ile ittifakların ötesinde çoğunlukların pek mümkün olmayacağı gerçeğiydi. BSW'nin şu anda hükümette olması muhtemelen kendi destekçilerinin onayından da kaynaklanmaktadır. ARD Deutschlandtrend tarafından Saksonya ve Thüringen'deki eyalet seçimlerinden kısa bir süre önce yapılan bir ankete göre, ülke çapındaki BSW destekçilerinin yüzde 99'u eyalet hükümetlerine katılmaktan yanaydı. Aynı zamanda Wagenknecht, seçim akşamı televizyonda Doğu Almanya eyaletlerinin istikrarlı bir hükümete ihtiyaç duyduğunu söyleyerek bir azınlık hükümetine tahammül etme ihtimalini kendi eliyle ve zorunlu olarak masadan kaldırdığında, kendi müzakere pozisyonunu da zayıflatmış oldu.

İKİLİ ROLÜ, ÇÖZÜLEMEZ BİR ÇELİŞKİ

Ancak BSW'nin bir iktidar partisi ve güvenilir bir popülist düzen karşıtı alternatif olarak ikili rolü, çözülemez bir çelişkiyi barındırıyor. BSW bir bakıma, trafik ışığı partilerine karşı muhalefeti seçim öncesinde “kırmızı-kırmızı-yeşil” bir federal hükümete dair hayali umutlar ve sonrasında da Die Linke'nin SPD ve Yeşiller ile birlikte geçmişte veya bugün yönettiği eyalet birliklerinin gücü tarafından engellenen eski ana partisi Die Linke'den çelişkiyi miras almaktadır. BSW için kuruluş çelişkisi de mevcut düşük anketlerin bir nedeni olabilir. Eylül ayında Almanya'nın doğusundaki eyaletlerde yapılan eyalet seçimlerinden bu yana, BSW'nin ülke genelindeki oy oranı hala yüzde dokuz civarındayken, oy oranları neredeyse doğrusal olarak düştü. Bu iç çatışmanın tırmanması parti üzerinde kalıcı bir olumsuz etki yaratmış gibi görünüyor.

SOSYO EKONOMİ VE KÜLTÜR SAVAŞI

BSW'nin kendini sol muhafazakâr bir güç olarak tanımlaması, özellikle başlangıçta sıkça duyulan, Almanya'da bir temsil boşluğu olduğu varsayımına dayanmaktadır: Sosyo-politik konularda muhafazakâr olma eğiliminde olan ancak sosyo-ekonomik konularda solcu olan bir grup insan. Siyaset biliminde uzun süredir tartışılan bu tez, örgütün kuruluşunun temel dayanaklarından biriydi. Bu varsayımın ne kadar sağlam temellere dayandığına ve bu temsil boşluğunun gerçek boyutunun siyaset biliminin beklentilerine uygun olup olmadığına bakılmaksızın, sosyo-politik açıdan muhafazakâr ve sosyo-ekonomik açıdan (sol) sosyal demokrat pozisyonlara odaklanmak başka bir çelişki riskini barındırıyor.

GÖÇTE SAĞ YELPAZE POZİSYONUNDA

Göç politikası özellikle hassas bir konu. Başlangıçta BSW içerisinde ikincil bir rol oynayan bu konu, 2024 yazından itibaren odak noktası haline gelmiştir. Ukrayna'daki savaş, ekonomi ve sosyal meselelerin yanı sıra göç politikası da özellikle Wagenknecht tarafından tekrar tekrar ve aktif bir şekilde ele alındı. Temmuz 2024'te, ağır suçlar işleyen sığınmacılarla ilgili olarak “saatli bombalardan” bahsederek söylemini artırdı. BSW, programı açısından da daha çok sağ yelpazede kategorize edilebilecek pozisyonları temsil ediyor: Örneğin parti, iltica prosedürlerinin mümkün olduğunca AB dışında gerçekleştirilmesini ve ağır suç işleyen göçmenlerin sınır dışı edilmesini ve gerekirse sınır dışı edilmesini talep ediyor. Üçüncü ülke vatandaşlarına oturum hakkı verilmemeli ve Almanya'nın kontrolsüz göçe karşı “bir soluklanmaya” ihtiyacı olduğunu vurguluyor.

BSW, göç politikası konularına giderek daha fazla odaklanarak AfD'nin siyasi arenasına giriyor ve onun söylem alanlarını benimsiyor. Bu gidişat parti içinde de gerilimlere yol açıyor. Bir yandan, BSW'nin özellikle sendika yanlısı ve daha sol görüşlü temsilcileri anlaşmazlıkların siyasallaştırılmasına, yani “yukarı” ve “aşağı” arasındaki sınıf çatışmalarına odaklanıyor. Öte yandan, sosyal meseleyi göç meselesiyle ilişkilendirme eğilimi de var. Örneğin Wagenknecht, mültecilerin aylık masraflarını - örneğin nakit yardımlar, barınma ve altyapı - “hayatı boyunca çok çalışmış ve iki çocuk büyütmüş” bir kadının emekli maaşı ile karşılaştırdı.

SOL VE SAĞIN ÖTESİNDE Mİ?

Son olarak, beşinci çelişki, partinin kendini modası geçmiş olduğu düşünülen sol ve sağ kategorilerinin ötesinde konumlandıran bir parti olarak tanımlamasında ve partinin gerçekte neyi temsil ettiğine dair netlik eksikliği sorununda yatıyor. Parti içinde “sol ve sağ” konusunda da önemli bir anlaşmazlık var. Günümüzde sol, zıtlıklar da dahil olmak üzere, genellikle hem her şey hem de hiçbir şey anlamına geliyor. Ancak BSW “sosyalist” olmak da istemiyor. BSW Genel Sekreteri Christian Leye ND - Der Tag'a verdiği bir röportajda BSW'yi geleneksel anlamda sol bir parti olarak tanımladı. Ancak böyle bir sınıflandırma, eski Die Linke Milletvekili Sabine Zimmermann'ın Saksonya eyalet seçim kampanyası sırasında partinin “SPD'nin sağında ve CDU'nun solunda” durduğunu ilan ederek kendini düzenle arasına duvar ördüğü kendi sınıflandırmasıyla çelişiyor.

Bu siyasi yönsüzlük, AfD ile çelişkili bir ilişki içinde de kendini gösteriyor. Başlangıçta BSW, Alice Weidel ve Björn Höcke’nin partisinin karşısında “ciddi bir alternatif” olarak konumlandı. Özellikle Wagenknecht, AfD içindeki, Höcke gibi açıkça faşist olarak sert bir şekilde eleştirdiği kişilerle, kendince aşırı sağcı olmadığını düşündüğü kişiler arasındaki farkı vurguladı. Wagenknecht, Şubat 2024’te Alice Weidel hakkında şöyle dedi: AfD’nin eş başkanı “aşırı sağcı pozisyonları savunmuyor, aksine muhafazakâr ve ekonomik olarak liberal bir çizgide”. Weidel’in agresif konuşmalar yaptığını kabul etmekle birlikte, onun söylemlerinde ırkçı bir ideoloji göremediğini belirtti.

Wagenknecht ve destekçileri, partinin kuruluş aşamasında AfD ile çatışmamaya ve kendilerini Yeşiller’e karşı net bir alternatif olarak sunmaya odaklanmışken, şimdi, Federal Meclis seçim kampanyasının yoğunlaştığı bu dönemde AfD’nin BSW’nin stratejik ana rakibi haline geldiği görülüyor. En azından Bonn’daki federal parti kongresinde AfD’ye sert eleştiriler yöneltildi.

Bu politika değişikliği, güncel anket sonuçlarına dayanıyor olabilir: BSW Eylül’den bu yana sürekli olarak destek kaybederken, AfD yükselişte. Şu anki yüzde 21’lik oranıyla AfD’nin Federal Meclis’e girmesi konusunda bir endişesi yok. BSW ise tam tersine varlığını sürdürme mücadelesi veriyor.”