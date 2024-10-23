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Celje, Başakşehir maçı öncesi son çalışmasını yaptı

UEFA Konferans Ligi ikinci hafta maçında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek Slovenya temsilcisi Celje, son çalışmasını yaptı.

Ajans Haberleri
  • 23.10.2024 13:16
  • Giriş: 23.10.2024 13:16
  • Güncelleme: 23.10.2024 13:16
Kaynak: AA
Celje, Başakşehir maçı öncesi son çalışmasını yaptı

Celje Stadı'nda teknik direktör Albert Riera yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

İdman öncesinde Albert Riera, oyuncularıyla saha ortasında kısa süre konuştu.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koşuyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.

Celje'de sakatlıkları bulunan Zan Karnicnik ve Nino Kouter, çalışmada yer almadı.

Celje ile RAMS Başakşehir arasındaki müsabaka yarın TSİ 19.45'te başlayacak.

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