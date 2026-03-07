Çellist Cohen ve Şef Foron sahnede bir araya geldi

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri kapsamında düzenlenen konserde, Londra Senfoni Orkestrası’nın solo çellisti David Cohen ile şef Nicolo Umberto Foron sahne aldı.

Atatürk Kültür Merkezi’nde izleyicilerle buluşan konser programında İngiliz besteci Edward Elgar’ın Viyolonsel Konçertosu ve Joseph Haydn’ın London Senfonisi seslendirildi.

Konserin ilk bölümünde orkestra, İngiliz ulusal müziğinin en önemli isimlerinden Edward Elgar’ın Viyolonsel Konçertosu’nu icra etti.

Güçlü dramatik yapısıyla öne çıkan eser, Londra Senfoni Orkestrası’nın solo çellisti David Cohen’in etkileyici yorumuyla hayat buldu.

Şef Nicolo Umberto Foron yönetimindeki orkestra, konserin ikinci bölümünde klasik dönemin en önemli bestecilerinden, “Senfoninin Babası” olarak anılan Joseph Haydn’ın 104 numaralı Re Majör Senfonisi’ni müzikseverlerle buluşturdu.

Haydn’ın Londra’da bestelediği ve bu nedenle “London” adıyla da anılan bu son senfonisi, görkemli finaliyle gecenin doruk noktasını oluşturdu.

Konser dinleyenleri İngiliz klasik müzik mirasının derinlerine götürdü.