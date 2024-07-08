Çellist Duygu Demir’den ilk albüm: Ferrum Motum

Çellist Duygu Demir'in ilk albümü "Ferrum Motum” yayınlandı. 8 parçadan oluşan albüme tüm dijital platformlardan ulaşılabiliyor.

Çellist Duygu Demir, solo çello bestelerinden oluşan “Ferrum Motum” isimli yeni albümünü yayınlandı.

Tüm dijital dağıtım ağlarında yayınlanan albüm, 8 parçadan oluşuyor. Çellist Demir,”Ferrum Motum” isimli albümünü “Müzik çalışmalarımın ilk meyvesi” dedi.

Albümdeki bestelerin uzunluğu ortalama 3 dakikayken albümün en uzun parçasını 5 dakika 6 saniyelik “Delidiken” eseri oluşturuyor.

Albümdeki diğer parçaların isimleri ise “Love Without Words”,”Dilbaz”, “Hard Smile” , “No Name Tango”, “Tango Mango”, “Balkan Dances” ve “Ahtamara”. Demir’in solo çello bestelerinden oluşan, toplamda yaklaşık 30 dakika uzunluğunda Ferrum Motum’u dinlemek isteyen dinleyiciler, albüme tüm dijital platformlardan ulaşabilir.

DUYGU DEMİR KİMDİR?

Çello çalmaya 1995 yılında başlayan Demir, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nin Müzik Hazırlık Okulu’nda Joshep Györffy ile altı sene çello çalıştı. Okul dışında İlhan Baran'ın post-romantik ve çağdaş müzik analiz derslerini ve Ertuğrul Oğuz Fırat'ın çağdaş müzik repertuarı derslerini takip etti.

2002'de Perpignan Konservatuvarı’na kabul alarak müzik eğitimi için Fransa’ya gitti. Fransa’da Carol Parer ile klavsen, Christian Sala ile viola da gamba, Deniz Dufour ile elektro-akustik müzik analizi çalıştı. Fransa'da bulunduğu dönemde doğaçlama müzik ve dans atölyelerinde eğitim aldı.

Fransa ve İspanya’da Christian Sala Viola da Gamba Topluluğu ile çeşitli konserlerde yer aldı. Doğaçlama müzik ile modern dans sanatçılarına çeşitli gösterilerde eşlik etti. 2005’te İstanbul’a dönen Demir, İstanbul metrosunda ve Beyoğlu’nda bulunan İstikal Caddesi’nde sokak müzisyenliği yaptı.

“Ferrum Motum” isimli albümünün yanı sıra kurduğu Seven Seas adlı grubu için bestelediği eserleri içeren bir albümü daha bulunmaktadır. Demir, hâlen İstanbul’da çeşitli konser ve gösterilerde sahne almakta, çello ve piyano dersleri vermektedir.