Celtic taraftarı, Filistin'e destekten vazgeçmiyor

İskoç temsilcisi Celtic'in taraftarları, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları nedeniyle Filistin'e destek vermeye devam ediyor.

İskoçya Ligi'nde dün oynanan ve Celtic'in 4-1 kazandığı Hearts maçında takımlarını deplasmanda desteklemek için tribündeki yerini alan yüzlerce Celtic taraftarı, Filistin bayrağı açtı.

Kulüp yönetiminin eleştirilerine rağmen Filistin'e destek vermeye devam eden Celtic taraftarları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü sahalarında oynanacak Atletico Madrid maçında da bu tutumlarını sürdürmeyi planlıyor.

"Celtic bir futbol kulübüdür, siyasi bir organizasyon değildir." şeklindeki kulüp açıklamasına tepki gösteren Celtic Taraftarlar Derneği, "Tribünlerde siyasi görüşlerini ifade etme hakkına sahip olduklarını" ifade etti.