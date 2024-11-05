Cem Adrian, 20. yılını “Mücevher” albümüyle kutluyor

Cem Adrian, oho House’da kültür sanata gazetecileriyle bir araya geldi. Müzik kariyerinin 20. yılını özel bir albümle kutluyor.

“Mücevher” adlı albüm, Adrian’ın geçmiş 20 yılını simgeleyen, müzik dünyasında bir dönüm noktası olan eşsiz bir projeye dönüşüyor. Albüm, Türk müziğinin farklı jenerasyonlarından 92 değerli sanatçının katkılarıyla şekilleniyor.

"MÜCEVHER" ALBÜMÜ: MÜZİKAL BİR ANTOLOJİ

Cem Adrian, müziğin her türünden izler taşıyan “Mücevher” albümünde, pop, rock, alternatif, rap, elektronik, özgün müzik ve daha birçok türden isimleri bir araya getiriyor. Ajda Pekkan, Haluk Bilginer, Zülfü Livaneli, Gülteen Kaya, Ahmet Aslan, Cem Yılmaz, Emel Sayın, Ceza, Mustafa Alabora, Bülent Ortaçgil, Teoman, Demet Evgar, Mercan Dede, Emir Can İğrek, Mert Fırat, Selda Bağcan, Sagopa KAJMER, Gaye Su Akyol gibi sanat dünyasının farklı alanlarından tanınmış isimler, bu albümde yer alıyor.

80 parçadan oluşan bu albüm, Türkiye’nin modern müzik dünyasının son 50 yılını kapsayan adeta bir “antoloji” niteliği taşıyor. Cem Adrian, albümün yalnızca müzikal değil, aynı zamanda kültürel ve edebi bir zenginlik sunduğunu belirterek, bu eserin sadece müzikle değil, tiyatro ve sinema dünyasıyla da etkileşim içinde olduğunu vurguluyor.

CEM ADRİAN'DAN SANAT VE MÜZİK DÜNYASINA ÇAĞRI

Cem Adrian, albümün içeriğine dair şunları söylüyor: “Bütün bu değerli isimlerin bir araya gelmesi, sadece benim 20. yılımı kutlamak için değil, aynı zamanda sanatı ve müziği yeniden değerli kılmak adına bir çağrı. Bugün sanatın, insanlara ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak için bir araya geldik.”

Adrian, albümde yer alan isimlerin yanı sıra, müzik dünyasındaki genç yeteneklere de ilham vermek istediğini belirtiyor: “Bu albümde ismi duyulmamış genç müzisyenler de var. Belki de bu albüm, onlara umut verir, ilham olur. Gençler de kendi yollarında cesaret bulabilirler.”

KİŞİSEL DOKUNUŞLAR VE ZORLU SÜREÇ

Albümün yapım sürecinde çok sayıda sanatçıyla bizzat bir araya gelen Cem Adrian, kayıtlara evlerinde girerek, sanatçılara özel bir ortamda müzik yapmayı tercih etmiş. Emel Sayın’ın evine stüdyo kurarak orada kayıt almak, Fatih Erkoç ve Kerem Görsev ile Bodrum’da bir araya gelmek gibi kişisel dokunuşlar, albüme ayrı bir anlam katmış.

Adrian, albümün kaydına bir yıl önce başladıklarını ve bu süreçte her türlü zorluğa rağmen üretmeye devam ettiklerini belirtiyor. Ancak, albümün çıkış tarihi, Türkiye'nin içinden geçtiği karanlık dönemin etkisiyle bir hafta ertelenmiş. Adrian, bu durumu şöyle anlatıyor: “Bazen karanlık zamanlar öyle bir noktaya gelir ki, sanatın iyileştirici gücünden bile şüphe etmeye başlarsınız. Ama biz üretmeye devam edeceğiz, karanlığa karşı ışığı göstermek için. Çünkü elimizden gelen tek şey bu; karanlığı kabul etmek değil. Aydınlatmaya çalışmaya devam edeceğiz. En azından bunu deneyeceğiz.

"MÜCEVHER" VE GELECEĞE UMUT

Cem Adrian, albümün sadece geçmişi yüceltmek değil, geleceğe umut taşımak amacıyla hazırlandığını ifade ediyor. “Mücevher”, hem müzik dünyasına hem de toplumun her kesiminden insana umut veren bir proje olarak karşımıza çıkıyor.

Cem Adrian, albümde yer alan bazı özel anekdotları da paylaşıyor: “Ayten Alpman, ölümünden önce şarkımı söylemişti. Ailesinden izin alarak bu kaydı albüme dahil ettim. Gülten Kaya ise ilk kez bir şarkı seslendirdi. Bu albüm, sadece müzikal değil, aynı zamanda duygusal bir yolculuk oldu.”