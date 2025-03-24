Cem Adrian'dan eleştirilere yanıt: Edebiyatla kırılır, edebiyatla kanarım; bunu da edebiyatla anlatırım

Müzisyen Cem Adrian, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalara ve gözaltılar sonrası yaptığı açıklamaya gelen eleştirilere yanıt verdi.

Adrian, 22 Mart günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bunları sanatçı kimliğimle değil; bu topraklarda doğmuş, burada üretmiş, var olmuş, sanatıyla bu ülkenin her şehrini defalarca dolaşmış, bu topraklara aşık ve asla başka bir ülkede yaşamak istemeyen bir yurttaş, bir insan olarak yazıyorum. Ben kırıp dökemem, bildiğim yol bu" dedi.

"Bu güzel ülke ve bu güzel ülkenin insanları, huzursuzluğu, mutsuzluğu, endişe ve korkuyla yaşamayı hak etmiyor" diyen Adrian, şunları söyledi: "Herhangi bir yere ektiğiniz bir tohumun kök salacağı bu bereketli topraklar, yoksulluğu, yoksunluğu hak etmiyor… Dünyanın birçok yerini görmüş biri olarak, bu konuda da benzeri olmayan, bu kadar vicdanlı insanlarla dolu bir ülke, daha çok şefkati ve sevgiyi hak ediyor."

Adrian, paylaşımında şunları kaydetti: "Bu ölümlü dünyada herkes ama herkes, hakkı, hukuku ve adaleti hak ediyor. Bize bahşedilen “hayat” denen bu mucize, daha çok umudu hak ediyor. Bu güzel ülkenin insanlarının elinden bunu alırsanız, geriye umudu kırılan, inanmaktan vazgeçen bir ülke kalır. Bu bahar günü, pencerenizden gökyüzüne bakıp derin bir nefes alın… Ve lütfen tekrar düşünün: Hayat bunu mu hak ediyor?"

Bunları sanatçı kimliğimle değil; bu topraklarda doğmuş, burada üretmiş, var olmuş, sanatıyla bu ülkenin her şehrini defalarca dolaşmış, bu topraklara aşık ve asla başka bir ülkede yaşamak istemeyen bir yurttaş, bir insan olarak yazıyorum.



Ben kırıp dökemem, bildiğim yol bu.



Bu… — cem adrian 💎 (@cemadrian) March 22, 2025

Cem Adrian'ın bu paylaşımına bazı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

YENİ AÇIKLAMA YAPTI

Gelen tepki ve eleştirilerin ardından Cem Adrian yeni bir açıklama yaptı.

"Yediğim tuhaf linçe istinaden" diyen Adrian, "Biri öldüğünde… Bazıları “Allah rahmet eylesin” der… Bazıları “Işıklar içinde uyusun” der… Bazıları bir şarkı açar, dinler, onunla anar… Bazıları bir şarkı söyler, onunla yaşatır… Bazıları ölümüne isyan eder, bağırır çağırır… Bazıları acısını sessizce, metanetle taşır…" ifadelerini kullandı.

"Herkesin hayata, olaylara, dünyaya tepkisi farklıdır" vurgusunu yapan Adrian, şunları söyledi: "Bu da bir çeşit demokrasi değil midir? Hani şu, en çok ihtiyaç duyduğumuz şey… Ben edebiyatla kırılır, edebiyatla kanarım. Bunu da edebiyatla anlatırım. Hep öyle yaptım. Sevgi ve saygılarımla."