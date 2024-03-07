Cem Bölükbaşı, Avrupa Le Mans Serisi'ne hazır

Milli pilot Cem Bölükbaşı, otomobil sporlarında yeni sezonda yarışacağı Avrupa Le Mans Serisi'nde en iyi performansına imza atmak istiyor.

E-sporla başlayan yarış kariyerini pistlere taşıyan, katıldığı birçok organizasyonun yanı sıra Formula 2 ve Super Formula'da da mücadele eden Cem Bölükbaşı, Anadolu Ajansı Spor Haberleri Direktörlüğünü ziyaret etti.

Cem, yeni sezonda 14 Nisan'dan itibaren mücadele vereceği Avrupa Le Mans Serisi'ndeki hedefleri ve kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Le Mans'a kendisini hazır hissettiğini aktaran Cem, "Alıştığım yarışlardan daha farklı olacak. 6 yarış var ve hepsi dörder saat. Yaklaşık 1,5-2 saatini ben süreceğim. Hem fiziksel hem de zihinsel anlamda kendimi en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyorum. Her şey yolunda gidiyor. Sezon için kendimi çok hazır hissediyorum." diye konuştu.