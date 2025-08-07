Cem Çatık'tan yeni albüm: 'Almost There'

Cem Çatık'ın yeni albümü "Almost There" müzikseverler ile buluştu.

Cem Çatık, Bubinga Records çatısı altında oluşan kolektif ruhu bu albümle somutlaştırıyor. 2023 Ocak ayından bu yana sahnelerle eş zamanlı olarak üzerinde çalışılan albüm, Göztepe’deki Bubinga Records stüdyolarında canlı olarak kaydedildi.

Davulda Erkan Sönmez, bas gitarda Halil Çağlar Serin ile kurduğu power trio çekirdeğine; üç parçada klavyede Berkan Kaya, bir parçada ise gitarda Emre Karabulut konuk olarak eşlik ediyor.

Albümdeki altı parçanın tamamı Cem Çatık’ın bestelerinden oluşurken albümle aynı ismi taşıyan Almost There parçası, Cem, Erkan ve Halil’in ortak imzasını taşıyor.

Albümün kayıt, mix, mastering ve prodüksiyon aşamalarını Cem Çatık üstlendi. Mastering

aşamasında Adham Farid ile iş birliği yaptı. Albümün kapak illüstrasyonu ve grafik tasarımı ise Bernardo Anichini’ye ait.