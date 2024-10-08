Cem Garipoğlu DNA test sonucu ne çıktı? Cem Garipoğlu'nun DNA testi sonuçlandı

İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar ettiği açıklanan Cem Garipoğlu'nun adli tıp raporu belli oldu. 3 Ekim'de savcılığın "fethi kabir" kararı doğrultusunda Cem Garipoğlu'nun mezarı açılmıştı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezarı açılan Cem Garipoğlu'nun DNA testinin sonuçlandığını açıkladı.

CEM GARİPOĞLU DNA TEST SONUCU NE ÇIKTI?

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezarı açılan Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun DNA testi işleminin sonuçlandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, mezardan çıkarılan örneklerin, Cem Garipoglu'na ait olduğu ifade edildi.

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cezaevinde intihar ettiği tespit edilerek defnedilen Cem Garipoğlu'nun, ölmediği ve defnedilen kişinin farklı biri olduğuna yönelik iddialar üzerine Karabulut ailesinin talebi ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla 3 Ekim 2024 tarihinde feth-i kabir işlemi yapılmıştır. İstanbul Adli Tıp Kurumu uzmanları tarafından yapılan inceleme sonrasında Biyoloji İhtisas Dairesi'nde kemik, diş ve diğer tüm örnekler üzerinde DNA incelemeleri büyük bir titizlikle gerçekleştirilmiştir" denildi.

"ÖRNEKLER CEM GARİPOĞLU'NA AİT"

Açıklamada, "Yapılan işlemlerin sonucunda mezardan çıkarılan örneklerin, Baba Mehmet Nida ve Anne Tülay Makbule'nin müşterek çocuğu Cem Garipoglu'na ait olup yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğu tespit edilmiştir" dedi.

CEM GARİPOĞLU OLAYI NEDİR?

Bahçeşehir'de bir villada öldürülen Münevver Karabulut'un parçalanmış cansız bedeni, 3 Mart 2009'da Etiler'de bir çöp konteynerinde bulunmuştu.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu'nu 24 yıl hapis cezası almıştı. Garipoğlu'nun, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etttiği açıklanmıştı.

Yapılan otopsinin ardından Garipoğlu toprağa verilirken, aileden alınan DNA örnekleri de bu kişiyle uyuşmuştu.

Daha sonra Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, Garipoğlu'nun mezarının açılması için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na talepte bulunmuştu.

Talebi kabul eden savcılık, "fethi kabir" işlemlerinin yapılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazısı göndermişti.

Garioğlu'nun mezarı 3 Ekim tarihinde açılmış ve alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.