Cem Garipoğlu'nun ailesi, Adli Tıp Kurumu'na DNA örneği verdi

İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar eden Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından çıkarılan cesedine ait parçalar, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Cem Garipoğlu'nun ailesi, Adil Tıp Kurumu'na DNA örneği verdi.

Siyah camlı bir araçla dün Adli Tıp Kurumu'na gelen aile, DNA örneği verdikten sonra aynı araçla kurumdan ayrıldı.

Adli Tıp Kurumu'nda Cem Garipoğlu'ndan alınacak örnekler, ailesinden alınan örneklerle karşılaştırılarak rapor hazırlanacak. İncelemelerin ardından Garipoğlu'nun cenazesi, geri getirilerek mezara defnedilecek.

NE OLMUŞTU?

Bahçeşehir'de bir villada öldürülen Münevver Karabulut'un parçalanmış cesedi, 3 Mart 2009'da Etiler'de bir çöp konteynerinde bulunmuştu.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu'nu 24 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etmişti.

Yapılan otopsinin ardından Garipoğlu toprağa verilirken, aileden alınan DNA örnekleri de bu kişiyle uyuşmuştu.

Daha sonra Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, Garipoğlu'nun mezarının açılması için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na talepte bulunmuştu.

Talebi kabul eden savcılık, "fethi kabir" işlemlerinin yapılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazısı göndermişti.