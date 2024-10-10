Cem Garipoğlu'nun cenazesi yeniden defnediliyor

İstanbul'da 13 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürdükten sonra konulduğu cezaevinde intihar ettiği öne sürülen Cem Garipoğlu'nun cenazesine ilişkin gelişmeler sürüyor.

Adli Tıp Kurumu'nda biten işlemlerin ardından Cem Garipoğlu'nun cenazesi ailesinin avukatı tarafından bugün teslim alındı.

Kemikleri teslim alan avukat, defin işlemleri için Karacaahmet Mezarlığı’na gitti.

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Bahçeşehir'de bir villada öldürülen Münevver Karabulut'un parçalanmış cansız bedeni, 3 Mart 2009'da Etiler'de bir çöp konteynerinde bulundu.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu'nu 24 yıl hapis cezasına çarptırdı. Garipoğlu'nun, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etttiği açıklandı.

KARABULUT AİLESİNİN TALEBİ KABUL EDİLDİ

Yapılan otopsinin ardından Garipoğlu toprağa verilirken, aileden alınan DNA örnekleri de bu kişiyle uyuştu.

Daha sonra Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, Garipoğlu'nun mezarının açılması için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na talepte bulundu.

Talebi kabul eden savcılık, "fethi kabir" işlemlerinin yapılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazısı gönderdi.

"DNA ÖRNEKLERİ GARİPOĞLU'NA AİT"

Garioğlu'nun mezarı 3 Ekim tarihinde açıldı ve alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezarı açılan Cem Garipoğlu'nun DNA testinin sonuçlandığını açıklandı.

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cezaevinde intihar ettiği tespit edilerek defnedilen Cem Garipoğlu'nun, ölmediği ve defnedilen kişinin farklı biri olduğuna yönelik iddialar üzerine Karabulut ailesinin talebi ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla 3 Ekim 2024 tarihinde fetlı-i kabir işlemi yapılmıştır. İstanbul Adli Tıp Kurumu uzmanları tarafından yapılan inceleme sonrasında B iyoloj i ihtisas Dairesi'nde kemik, diş ve diğer tüm örnekler üzerinde DNA incelemeleri büyük bir titizlikle gerçekleştirilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Yapılan işlemlerin sonucunda mezardan çıkarılan örneklerin, Baba Mehmet Nida ve Anne Tülay Makbule'nin müşterek çocuğu Cem Garipoglu'na ait olup yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğu tespit edilmiştir" dedi.