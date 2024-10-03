Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılıyor

İstanbul’da 14 yıl önce Münevver Karabulut’u katleden ve cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun 'ölmediği' iddialarıyla ortaya çıkan tartışmalar, bugün nihayete eriyor.

Garipoğlu'nun mezarı açılacak ve aile bireyleriyle DNA eşleştirmesi yapılacak.

Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Bahçeşehir'de Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü. Olayın ardından uzun bir süre firar eden Garipoğlu, yakalanarak tutuklanmış ve 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı hücrede ölü bulunmuştu.

SAVCILIK KARAR VERDİ

Garipoğlu'nun ölümünün ardından ortaya atılan iddialar üzerine, Karabulut ailesinin avukatları "fethi kabir işlemi" talep etmişti.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, taleple ilgili son kararını geçtiğimiz günlerde verdi.

Savcılık, Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Üsküdar'da bulunan Karacaahmet mezarlığında fethi kabir işlemi gerçekleştirilmesine karar verdi. Garipoğlu'nun mezarı bugün saat 11:00'de açılacak.

Polis ekipleri, fethi kabir öncesi Cem Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir aldı.

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NE OLMUŞTU?

Münevver Karabulut cinayeti 13 yıl önce Türkiye gündemine damga vurmuştu. Cem Garipoğlu tarafından öldürülen Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış hâlde bulunmuştu.

Katil zanlısı Cem Garipoğlu cinayetten sonra kaçmış cinayetten 197 gün sonra teslim olmuştu. Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri'de 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde intihar etmişti.

Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, cezaevinde 9 yıl önce intihar eden kızının katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını istemiş ancak yargıdan bu talebe ret cevabı gelmişti.

Önce Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı ardından Sulh Ceza Hakimliği, ardından ise Adalet Bakanlığı'na yapılan kanun yararına bozma başvuruları reddedilmişti.