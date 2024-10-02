Cem Garipoğlu'nun mezarının ne zaman açılacağı belli oldu: Bariyerli önlem

Münevver Karabulut'un ailesinin avukatlarının 'Fethi Kabir İşlemi' talebinin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilmesinin ardından Garipoğlu'nun mezarı açılmadan önce polis, mezarlık etrafında bariyerlerle geniş güvenlik önlemi aldı.

Bahçeşehir'de Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu, 10 Ekim 2014'de kaldığı hücrede ölü bulunmuştu. Garipoğlu'nun ölümünün ardından ortaya atılan iddiaların ardınan Karabulut ailesinin avukatları 'Fethi Kabir İşlemi' talep etti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep kabul edildi.

Garipoğlu'nun mezarı yarın saat 11.00'de açılacak. Polis ekipleri Cem Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir aldı.

Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Bahçeşehir'de Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü. Cinayetin ardından uzun bir süre firar eden Garipoğlu tutuklanmış ve 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı hücrede ölü bulunmuştu.