Cem Garipoğlu'nun mezarının son hali görüntülendi
Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması işlemleri tamamlandı. Fethi kabir işlemlerinin ardından Garipoğlu'nun mezarının son hali de görüntülendi.
Kaynak: İHA
İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar ettiği açıklanan Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı.
Garipoğlu'nun açılan mezarından çıkarılan cesede ait parçalar, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Yaklaşık bir saat süren "fethi kabir" işlemlerinin tamamlanmasının ardından ekipler mezarlıktan ayrıldı.
Cem Garipoğlu'nu cesedi, daha sonra Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Fethi kabir işlemi yapılan mezarın son hali de görüntülendi.
Açılan mezarın ceset çıkarıldıktan sonra tekrar toprakla örtüldüğü, daha öncesinde mezarın içinden yükselen ağacın kesildiği ve mezarda bulunan otların yolunduğu görüldü.