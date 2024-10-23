"Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmi dijital platformda izleyiciyle buluşacak

Fikri Harika ve Aytaç Medya ortak yapımcılığında çekilen, danışmanlığını Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca'nın yaptığı "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmi, yarın yeniden seyirciyle buluşacak.

Yapım şirketlerinin ortak açıklamasına göre, ocak ayında vizyona girdikten sonra tedbir kararıyla gösterimi durdurulan film hakkında mahkeme tedbir kararını kaldırdı.

Üst mahkeme kararıyla haklı bulunan ve yeniden gösterime girmesi onaylanan film, yarından itibaren Amazon Prime'da izlenebilecek.

OYUNCU KADROSU

İsmail Hacıoğlu'nun Cem Karaca'yı canlandırdığı filmin oyuncu kadrosunda, Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Melisa Döngel, Buçe Buse Kahraman, Kubilay Tuncer ve Alper Saldıran yer alıyor.

Yüksel Aksu'nun yönetmenliğini üstlendiği film, Cem Karaca'nın yaşamı, müziği ve hayat mücadelesini konu alıyor.

CEM KARACA'NIN EŞİ DAVA AÇMIŞTI

Cem Karaca'nın hayatı, İsmail Hacıoğlu'nun başrolünde olduğu "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmiyle beyaz perdeye taşınmıştı. 26 Ocak'ta gösterime girmesi planlanan film için Cem Karaca'nın eski eşi İlkim Karaca dava açmıştı.

Açılan dava kapsamında, filme dair tüm video, fotoğraf, fragman, film kaydı gibi görsel ve işitsel kayıtların yayınlanmasını önlemeye yönelik durdurma kararı talebi mahkeme tarafından reddedilmişti.

Mahkemenin kararı sonrası İlkim Karaca, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne filmin gösterime girmemesi için tedbir talepli dilekçe sunmuştu. İlkim Karaca tarafından açılan "Fikir ve Sanat Eseri Sahipliğinden Kaynaklanan Haklara Tecavüzün Ref'i, Önlenmesi ve Tazmini" davasının ara kararında, davacının 3,5 milyon TL teminat bedelini yatırması hâlinde filmin gösterimlerinin tedbir kararıyla durdurulacağı açıklanmış ve bu meblağın yatırılması sonucu film, vizyondan kaldırılmıştı.

Yapımcı şirket Aytaç Medya'dan yapılan açıklamada, "Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmimizde kullanılan eserler için kendisinden izin alınmadığı gerekçesiyle dava açmıştır. Ancak filmde kullanılan tüm şarkılar için MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) aracılığıyla, şarkıların hak sahiplerinden gerekli izinler alınmıştır" denilmişti.

Filmin durdurulması kararına yapımcı şirket olan Aytaç Medya tarafından itirazda bulunuldu. İtiraz sonucunda Cem Karaca'nın diğer mirasçısı olan Emrah Karaca'nın, eserlerin kullanılmasında onayı olduğu belirtilmişti.

Gelişmelerin ardından üst mahkeme tarafından "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin yeniden gösterime girmesine izin verilmişti