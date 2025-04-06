Cem Küçük: Akın Gürlek benim arkadaşımdır!

Katıldığı televizyon programlarında, muhalefete ve gazetecilere yönelik yürütülebilecek operasyonlara dair çeşitli iddialarda bulunan Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in arkadaşı olduğunu söyledi.

Küçük, EKOL TV'de katıldığı programda Akın Gürlek ile arkadaş olduklarını, Gürlek'i 17-25 Aralık operasyonlarından bu yana tanıdığını söyledi.

Cem Küçük son zamanlarda Gezi dönemi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonun ardından ülke genelinde başlayan protestolar ve "boykot" kararlarının ardından başlatılabilecek soruşturmalar ile ifadeye çağrılabilecek isimler konusunda iddialarda bulunuyor.