Cem Küçük asgari ücret için oran verdi: 'Daha üstüne çıkmaz' dedi

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin yazarı Cem Küçük, asgari ücret için oran verdi.

TGRT Haber'de ‘Taksim Meydanı’ programında konuşan Küçük, asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin 'tahminini' paylaştı.

Cem Küçük, şunları söyledi: "Geçen sene asgari ücret hedef enflasyona göre verildi. Bu sene yeniden değerleme oranı yüzde 25,9. Dolayısıyla yüzde 20-25 arası bekliyorum, en fazla. Daha üstüne çıkmaz."

Yandaş gazeteci Cem Küçük'ün verdiği orana göre asgari ücret 2026'da 27 bin 630 TL olacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 22 BİN 104 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.