Cem Küçük: Aziz İhsan Aktaş iddianamesi cuma namazından sonra açıklanacak

İktidara yakınlığıyla bilinen Cem Küçük, Aziz İhsan Aktaş iddianamesinin cuma günü açıklanacağını öne sürdü.

TGRT'de yayınlanan 'Medya Kritik' programında konuşan Küçük, "Cuma günü Aziz İhsan Aktaş iddianamesi cuma namazından sonra çıkacak" dedi.

"Adli kaynaklardan bilgi aldım" diyen Küçük, "Öğleden sonra çıkacak. İddianame bitti. Beşiktaş, Seyhan, Ceyhan, Adana ile ilgili çıkacak. Büyük bir iddianame olacağı söyleniyor" ifadelerini kullandı.

1000 SAYFA OLACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyeleriyle ilişkilendirilen iş insanı Aziz İhsan Aktaş, tutuklu bulunurken itirafçı olmuş ve ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti. Daha sonra ev hapsi de kaldırılmıştı.

İktidara yakın Sabah gazetesi, 18 Eylül tarihli haberinde Aziz İhsan Aktaş iddianamesinin 1000 sayfa olacağını iddia etmişti.

Toplam sanık sayısının 200 olacağı öne sürülen haberde, 16 ismin bu dosyada ‘itirafçı’ olarak yer aldığı iddia ifade edilmişti.