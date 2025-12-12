Cem Küçük, emeklinin halini bu haberle öğrendi: Doğruysa durum vahim

Yandaş yazar ve TGRT programcısı Cem Küçük, Gazete Oksijen'de yayımlanan ve geçim sıkıntısı nedeniyle Ankara Ulus'ta geceliği 200 TL'ye otellerde yaşamak zorunda kalan emeklilerin durumunun anlatıldığı haberi alıntıladı.

Küçük, haberi "Doğruysa durum vahim demektir" sözleriyle paylaştı.

Doğruysa durum vahim demektir. https://t.co/3SkbagghPm — Cem Küçük (@cemkucuk55) December 12, 2025

Cem Küçük'ün alıntıladığı haber Mine Şenocaklı'nın imzasıyla Gazete Oksijen'de yayımlandı.

Habere göre asgari ücretten düşük aylık alan ve geçim sıkıntısı yaşayan emekliler Ankara Ulus'ta ucuz otellerde yaşıyor.

Haberde aylık 16 bin 881 TL aylık alan emekliler aylık 6 bin TL'ye Ulus'taki otellerde yaşam mücadelesi veriyor ve cebinde kalan parayla karnını doyuruyor.