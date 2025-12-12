Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Cem Küçük, emeklinin halini bu haberle öğrendi: Doğruysa durum vahim

Yandaş yazar Cem Küçük, geçim sıkıntısı nedeniyle Ankara Ulus'ta geceliği 200 TL'ye otellerde yaşamak zorunda kalan emeklilerin durumunu anlatan haberi "Doğruysa durum vahim demektir" sözleriyle paylaştı.

Güncel
  • 12.12.2025 17:05
  • Giriş: 12.12.2025 17:05
  • Güncelleme: 12.12.2025 17:15
Kaynak: Haber Merkezi
Cem Küçük, emeklinin halini bu haberle öğrendi: Doğruysa durum vahim

Yandaş yazar ve TGRT programcısı Cem Küçük, Gazete Oksijen'de yayımlanan ve geçim sıkıntısı nedeniyle Ankara Ulus'ta geceliği 200 TL'ye otellerde yaşamak zorunda kalan emeklilerin durumunun anlatıldığı haberi alıntıladı.

Küçük, haberi "Doğruysa durum vahim demektir" sözleriyle paylaştı.

Cem Küçük'ün alıntıladığı haber Mine Şenocaklı'nın imzasıyla Gazete Oksijen'de yayımlandı.

Habere göre asgari ücretten düşük aylık alan ve geçim sıkıntısı yaşayan emekliler Ankara Ulus'ta ucuz otellerde yaşıyor.

Haberde aylık 16 bin 881 TL aylık alan emekliler aylık 6 bin TL'ye Ulus'taki otellerde yaşam mücadelesi veriyor ve cebinde kalan parayla karnını doyuruyor.

Cem Küçükten İBB yalanı itirafı: "Arada insan yalan... şey ağzından bir şey kaçırabilir"
Cem Küçük hedef gösterdi, dava açıldı: Yazarımız Arapkirli hakim karşısına çıkacak
BirGün'e Abone Ol