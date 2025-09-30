Cem Küçük: Erdoğan'a KAAN'ların yerli ve milli motorla üretileceği söylenmiş

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a KAAN'ın yerli motorla üretileceği bilgisi verildiğini iddia etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yerli savaş uçağı KAAN'ın seri üretime geçebilmesi için ABD'den motor lisanslarının ve motorların gelmesi gerektiğini, bu sürecin CAATSA yaptırımları nedeniyle tıkandığını açıklamasının ardından, proje etrafındaki tartışmalar büyüdü.

Küçük, Erdoğan'a KAAN'ın yerli motorla üretileceği bilgisi verildiğini ancak arka planda farklı bir anlaşmanın olduğunu öne sürdü.

Cem Küçük

TGRT'de yayınlanan bir programda konuşan Küçük, “İlk üretilecek 45 adet KAAN için ABD'den 90 motor alım anlaşması yapılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başında böyle bir bilgi verilmemiş, Erdoğan'a KAAN'ların yerli ve milli motorla üretileceği söylenmiş" ifadelerini kullandı.

Küçük şunları söyledi:

"Buradaki sıkıntı, öğrendiğime göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konuyla ilgili böyle bilgi verilmemesi. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da 45 uçağın yerli ve milli uçakla yapılacağını biliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başta bilgi verilmemiş. Erdoğan bu konuyu bilmiyormuş. Erdoğan’a yanlış bilgi veriliyor. Hepsini yerli ve milli motorla yapılacak diye biliyormuş."

HAKAN FİDAN NE DEMİŞTİ?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kısa süre önce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin F-35 ve KAAN motorlarının ABD Kongresi'nde bekletildiğini ve lisanslarının durmuş durumda olduğunu belirtmişti. Fidan, motorlar gelmeden KAAN'ın seri üretimine başlanamayacağını ifade ederek, ABD ile yaşanan bu sınırlamaların Türkiye'yi farklı arayışlara iteceğini söylemişti.