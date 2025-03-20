Cem Küçük İPA'yı hedef aldı: Devletin rakamları dışında paralel açıklama yaparsanız paketlenirsiniz

AKP’ye yakın Türkiye gazetesinin yazarlarından Cem Küçük, İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce'yi hedef aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte dün sabah gözaltına alınan 87 kişiden biri olan Gökce hakkında katıldığı bir televizyon programında konuşan Küçük, şunları söyledi:

"Devletin verdiği rakamları baz almayıp kendi paralel açıklamalarını yapan İPA, Buğra Gökce de gözaltına alındı. Öyle devletin rakamları dışında kendinize ait paralel hukuk kurup paralel açıklama yaparsanız paketlenirsiniz.”

Halk TV operasyonunu da önceden haber veren yandaş Küçük, Gezi soruşturmasında da yeni gözaltılar olacağını öne sürdü.

"GEZİ'NİN MEDYA VE SANATÇILAR AYAĞI DA OLACAK"

Küçük bu konuyla ilgili Ekol TV'de katıldığı yayında şunları söyledi:

"Gezi'nin medya, iş adamları ve sanatçılar ayağı da olacak. Gözaltılar gelir. Cem Boyner inceleme altında zaten onunla ilgili bir dosya olacaktır. Savcılar dosyaların adını gizlemiyor. İçeriği bilinmiyor ama bununla ilgili iddianameler de gelecek. Yurt dışına kaçanlar var dünkü olayla ilgili onlara da kırmızı bülten çıkarılacak."