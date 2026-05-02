Cem Küçük kendisini 'bağımsız' ilan etti, Selvi ve Ahmet Hakan'ın AKP'nin istediklerini yazdığını söyledi

Yandaş yazar Cem Küçük, Hürriyet'in iki yandaş yazarı Ahmet Hakan ve Abdulkadir Selvi'nin AKP tarafından talimatlı ve istişare ile yazılar yazdığını iddia etti.

Halk TV'nin TGRT Haber'deki yayına dayanarak yazdığı habere göre CHP’ye yönelik 'mutlak butlan' tartışması hakkında konuşan Cem Küçük, Hürriyet'in Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ve yazarı Abdülkadir Selvi’nin bazı yazılarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Küçük, Hürriyet’in iktidara yakın konumuna işaret ederek bazı yazıların siyasi çevrelerle istişare edilerek kaleme alındığını öne sürdü.

Ahmet Hakan'ın CHP'ye yönelik muhtemel bir butlan kararı çıkmasına karşı çıktığı yazısı ile ilgili konuşan Cem Küçük, Hürriyet’in iktidar ile ilişkisine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Hürriyet’in Genel Yayın Yönetmeni. Şimdi bakın, Ahmet Hakan’la Hürriyet’in… hani biz eskiden kavgalıydık, şeydik, bu ayrı. Ama bugün Hürriyet hükümete en yakın gazetenin genel yayın yönetmeni. Bu tür yazılarını ben medya dilini iyi bilen biriyim. O yazılar hani bazen kendi görüşlerini yazıyor ama…”

"CNN TÜRK VE HÜRRİYET ÜZERİNDEN MESAJ VERİYORLAR"

Küçük, iktidar temsilcilerinin çoğu zaman CNN Türk ve Hürriyet üzerinden mesaj verdiğini belirtti. Ahmet Hakan’ın bazı yazılarında kendi değerlendirmesinin ötesinde bir yönlendirme sezdiğini söyleyen Küçük, şu ifadeleri kullandı:

“Hükümet, bazen bir şey olduğunda bakanlar önce hemen CNN Türk kanalına çıkıyorlar, Hürriyet’e Hande’ye demeç veriyor, Ahmet Hakan’a yazıyor, onun programına çıkıyor. Ben bunları her sabah takip ediyorum. Şimdi bu Hürriyet’le alakalı, kişilerle alakalı değil, Hürriyet gazetesi olduğu için. Ama Ahmet Hakan’ın ben dün, dün yazdı galiba, ben bazen onun yazılarını biliyorum. Mesela Berat Bey’le ilgili bir şey oluyor, Bilal Bey’le, Ahmet bir yazı yazıyor. Tayyip Bey’in bir, cıvım cıvımla ilgili oluyor. Ben belli ki o yazılar, hani sipariş oldu demiyorum ama hani "buna bir değin" denmiş oluyor. Öyle bir şeyi anlıyorum ben. Şimdi orada da mutlak butlanın çıkmaması gerekir…”

CEM KÜÇÜK BAĞIMSIZ GAZETECİYMİŞ!

Kendisini 'bağımsız gazeteci' ilan eden Küçük, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

“Benim bağımsız olduğumu, kimseye bağlı olmadığımı, Ankara'da tanıdığım 3-5 kişi olsa bile kendi görüşlerimi söylediğimi, birinin adına hareket etmediğimi herkes bilir. Ben bazen en sevdiğim kişi bile olsa burada eleştiririm. Süleyman Soylu'yu bile defalarca eleştirmişimdir. Ama söyleyeyim, o yazılar… buradaki arkadaşlar da beni doğrular mı bilmiyorum ama Hürriyet'in başyazarının bu yazıları yazmasının, ben kendi görüşleri de (kendi görüşü de böyledir ayrı) ama siyasetin de görüşünü yansıttığı kanaatindeyim. AK Parti'nin. Bak Hürriyet'in yayın yönetmeni olmak önemli bir şeydir. Hürriyet bugün Külliye ile de, hükümetle de orada da birçok şeydir. Mesela ilk şeyleri hep oradan okuruz.”

"HAKAN İSTİŞARE İLE YAZIYOR"

Programda Ahmet Hakan’ın yazılarını takip ettiğini belirten Küçük, bazı konulardaki yazıların “istişareyle” kaleme alındığını öne sürdü. Küçük şöyle konuştu:

“Bak Ahmet Hakan'ı ben okuyorum, herkesin okuduğu gibi. Onun belli konulardaki yazıları birileriyle istişareyle oluyor. Bak 5 tane konu yazıyor, biri mutlaka o gün atıyorum bazen bir şey yazıyor, belli ki o işte Bilal Bey'le bir istişare olmuş.”

''SELVİ YÜZDE 100 TALİMATLA YAZIYOR"

Küçük, mutlak butlan tartışmasının gündemde tutulmasının da istenmiş olabileceğini savundu. Şamil Tayyar’ın paylaşımını da bu çerçevede yorumladığını söyleyen Küçük, Abdülkadir Selvi örneğini verdi:

“Belki de böyle tartışılsın isteniyor. Şamil abi'nin tweetini de ben öyle yorumluyorum. Belki de bu isteniyor. Ben Bakanlar Kuruluyla ilgili bir şey söyleyeyim. Bakanlar Kurulu kararıyla ilgili bak bu %100 bilgidir. Bence Cumhurbaşkanı bir dönem Erdoğan, "Bu tartışılsın" tamam mı, veriyordu bunu Abdülkadir Selvi'ye söylüyorlardı, yazıyordu. Hiçbir dediği çıkmıyordu. Abdülkadir abi iyi bir gazetecidir severim ama 50 kere yazdı, kabinede bir kere… Benim hukukum var, ben Abdülkadir abinin arkadaşıyım, hiç şeyimiz yok. Ama ona da söyledim bunu. Bazen yazıyor "Kabine değişecek." Biz de tartışıyoruz. Ya meğer böyle isteniyormuş! Ya bir Şamil abiyle tartıştık…”

''HER ŞEYİ ORTAYA DÖKÜYORSUN''

Küçük’ün açıklamaları sırasında programın sunucusu Pınar Işık Ardor, “Sen her şeyi ortaya döküyorsun!” dedi.

Eski AKP Vekili Şamil Tayyar ise tartışmaya tepki göstererek, “Bu yukarısı ne kardeşim ya! Nedir bu yukarısı! Bu yukarının ne olduğunu kimse söylemiyor.” ifadelerini kullandı.