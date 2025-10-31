Cem Küçük'ten %100'lük dönüş: Verdiği bilgilerin %80'i yalanmış...

İBB’ye yönelik operasyonlar başladığından beri verdiği bilgilerle ve iddialarıyla yargısız infaz yapan yandaş gazeteci Cem Küçük kendisini yalanladı.

Küçük’ün geçen günlerde tutuklanan itirafçı Adem Soytekin hakkında daha önce şu ifadeleri kullanmıştı: “İBB dosyasının dolu olduğunu düşünüyorum. Adem Soytekin çok önemli biri. Adam Soytekin diyor ki “Ben bu adamın 20 yıl boyunca yanındaydım. Aldığım ihaleyi bu adama (İmamoğlu) aktardım. Bu yeterli değil mi? Niye İmamoğlu’nu koruyorsunuz?”

Küçük Soytekin’in tutuklanmasının ardından ise “Adam Soytekin’in anlattıklarının yüzde 80’i doğru değilmiş” dedi.

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 23 Mart'ta tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak 10 Temmuz'da tahliye edilen ASOY İnşaat'ın sahibi işadamı Adem Soytekin'in 21 Ekim'de tutuklanmıştı. Savcılık tarafından hazırlanan tutuklama talepli yazıda Soytekin'in daha önce etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerle tahliye edildiği belirtilirken, yapılan kolluk ve emniyet araştırmalarında beyanlarının bir kısmının gerçeğe aykırı olduğunun somut delillerle tespit edildiği ifade edilmişti. Savcılık, Soytekin'in kimi beyan ve belgelerin tutarsızlık içerdiğine değinmişti.