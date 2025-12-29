Cem Küçük'ten Hande Fırat'a tepki: "İddia ediyorum o yazıyı kendi yazmadı, öyle bir kapasitesi yok"

AKP'li milletvekillerinin televizyon programlarına çıkmaması ve onların yerine yandaş olarak bilinen gazetecilerin konuşmasıyla ilgili tartışma, yandaşlar arasında atışmaya döndü.

Hande Fırat, 23 ve 25 Aralık tarihlerinde Hürriyet'te kaleme aldığı yazılarda siyasetçilerin yapması gerekeni bazı gazetecilerin yaptığı belirterek "Televizyon kanallarında partisinin görüşünü anlatması gereken siyasetçiler tartışma programlarına genel olarak ya çıkmıyor ya da çağrılmıyor. Onların yerine vekalet yayınlarını ne yazık ki gazeteciler yapıyor. Hal böyle olunca da gazeteci siyasi parti sözcüsüne dönüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Fırat, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurtdışı ziyaretleri sırasında uçakta yer alan gazetecilerin mesleki birikimleriyle ilgili tartışmalara da "Ancak son dönemde uçağa binen gazeteciler çeşitlendirildi. Bu yapılırken de belli ki gazetecilik geçmişleri, muhabirlik yapıp yapmadıkları, meslek hayatları boyunca uluslararası zirve izleyip izlemedikleri, dış politika bilgileri gözden kaçırıldı" sözleriyle değinmişti.

"ÖYLE BİR KAPASİTESİ YOK"

Yandaş yazar ve TGRT programcısı Cem Küçük, bugün Türkiye gazetesindeki köşesinde Hande Fırat'ın yazılarını eleştirdi.

Küçük, söz konusu yazıları Fırat'ın yazmadığını öne sürerek, "Hande Fırat herkese gazetecilik dersi vermeye kalkmış! İddia ediyorum o iki yazıyı kendisi yazmadı. Zaten öyle bir kapasitesi yok. Dil bilmeyen biri ABD’den nasıl örnek verecek" dedi.

"HANDE HANGİ KONUDA HÜKÜMETİ ELEŞTİRMİŞ?"

Hande Fırat için "15 Temmuz’daki işlevi dışında AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açıktan tek desteği olmayan" nitelendirmesinde bulunan Cem Küçük, CNN Türk ve Hürriyet gazetesini de şu şekilde eleştirdi:

"Mesela Hande hangi konuda hükûmeti eleştirmiş? Bana bir örnek göstersin. Ben son bir yılda en az beş konu gösteririm, hükûmeti eleştirdiğim. Hande de göstersin, şayet varsa. Ama biliyoruz ki, "bugün hükûmetin en bilinen yayın organı hangisi?" derseniz Hürriyet ve CNN Türk gösterilir. Yandaş kelimesi çirkin bir söz ama o kelimeye cuk diye oturan Hürriyet ve CNN Türk."