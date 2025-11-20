Cem Küçük'ten İBB yalanı itirafı: "Arada insan yalan... şey ağzından bir şey kaçırabilir"

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi yazarı ve TGRT Yorumcusu Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen soruşturma sürecinde ve iddianame hazırlandıktan sonraki süreçte yalan iddialarda bulunduğunu katılmış olduğu bir programda canlı yayında itiraf etti.

TGRT'de Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı isimli programda İBB iddianamesine ilişkin açıklamalarda bulunduğu sırada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in paylaştığı bir videoda kendisini yalanladığını belirten Küçük şöyle konuştu:

"...Beni madem yalanlıyorsunuz Sayın Özel bunları da yalanlayın. Madem yalansa tamam bir tane yakalıyorsun, ben de demiyorum ki 'bu doğru', arada insan yalan... şey ağzından bir şey kaçırabilir, doğru olmayabilir özür dilersin ve benzeri..."

Küçük bu ifadeleri ile İBB soruşturması süreciyle ilgili yalan söylediğini itiraf ve kabul etmiş oldu.

ÖZEL YANIT VERDİ

Küçük’ün itiraf niteliğindeki bu açıklamasına Özgür Özel'den de yanıt geldi. Özel, Küçük'ün sözlerine "'İnsanlar bazen yalan atar’… Atmaz! ‘Ağzımdan kaçmış’ diyor. Ağzından ‘parke altından 2 milyon dolar çıktı’ kaçar mı insanın?" sözleriyle cevap verdi.

Özel ayrıca, Küçük’ün iddialarının kamuoyunu yanıltmaya dönük olduğunu ve siyasetin kirli bilgiyle manipüle edilmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

KÜÇÜK NE DEMİŞTİ?

Cem Küçük, İBB Spor A.Ş.'nin eski Genel Müdürü Fatih Keleş’in evinde, parkenin altına gizlenmiş 2 milyon dolar bulunduğunu iddia etmişti. Küçük söz konusu iddiayı şu ifadelerle dile getirmişti:

"Fatih Keleş, İBB Spor A.Ş.'nin genel müdürüydü. Keleş’in evinde balya balya, tam 2 milyon dolar nakit para bulundu. Üstelik bu para, evdeki parkenin altına saklanmış. Görüntüler var, kayıtlar ortaya çıktı ve Keleş bu durumu inkâr da etmiyor."

Bu iddialar yandaş medyada "Parkenin altından 2 milyon dolar çıktı" başlıklarıyla haberleştirilmişti.