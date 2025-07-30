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Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük fındık bahçesinde ölü bulundu

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde gazeteci Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük, fındık bahçesinde ölü bulundu. Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen 74 yaşındaki Küçük’ün kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrası netleşecek.

Güncel
  • 30.07.2025 05:47
  • Giriş: 30.07.2025 05:47
  • Güncelleme: 30.07.2025 06:16
Kaynak: AA
Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük fındık bahçesinde ölü bulundu
Fotoğraf: AA

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde gazeteci Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük, fındık bahçesinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Erdal Küçük'ten (74) haber alamayan yakınları, mahallede arama çalışması başlattı.

Küçük'ün, Güney Mahallesi Güvercin Caddesi'ndeki fındık bahçesinde hareketsiz halde yattığını gören yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Küçük'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Küçük'ün cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Küçük'ün kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

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