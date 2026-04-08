Cem Küçük’ten Yılmaz Özdil iddiası

Yandaş gazeteci Cem Küçük, Yılmaz Özdil’in Sözcü TV’den ayrılmasına ilişkin bir yazı yazdı.

Küçük, Özdil’in CHP’nin iktidara hiçbir zaman gelmesini istemediğini ve AKP’ye en büyük hizmeti yapanlar arasında yer aldığını iddia etti.

"DERDİ CHP DEĞİL"

Küçük’ün yazısında öne çıkanlar şöyle:

"Özdil, ucuz yazılarıyla kendi kitlesini yıllarca morfinlemiş biri. CHP’nin kaybettiği her seçim yenilgisinde halka hata bulmuş bir gazeteci. Ona göre CHP hatalı değildi, halk yanlış yapıyordu!

Son 24 senede AK Parti’ye en büyük 'hizmet'i bu muhalif görünümlü aparatlar yaptı! Sırf kendi iktidarları sürsün diye kitlelerine yalan söylediler. İçinde tek kaynakça olmayan "Atatürk" kitabını fahiş fiyatla sattılar. O kitle de Yılmaz Özdil ve benzerlerine müstahak olduğu için üzülmüyorum. Şimdi ise muhalefet Özdil’e kızıyor. Niye kızıyorsunuz ki? Özdil’in derdi CHP iktidara gelsin değil ki! Özdil’in hangi eleştirisi hükûmetin canını sıkmıştır. Ben diyeyim, hiçbiri.

"AKIN GÜRLEK'TEN ÖDÜ KOPUYORDU"

"İBB iddianamesini Balyoz ve Ergenekon iddianamelerine benzetmişti. Akın Gürlek’ten ödü koptuğu için tapu palavrasında Özgür Özel’i eleştirdi. Yoksa "tarafsızım" sözüne kim inanır. 20 sene sonra mı tarafsız olmak aklına geldi? Özdil korkak bir adamdır. Hep öyleydi.”