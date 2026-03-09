Cem Özdemir Almanya'da eyalet başbakanlığı seçimini kazandı

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde Pazar günü yapılan parlamento seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre Cem Özdemir'i başbakan adayı gösteren Yeşiller Partisi kazandı.

Bu sonuçlara göre başbakan olması beklenen Özdemir, "Seçimleri biz kazandık" açıklaması yaptı.

Sonuçlar resmileşirse Özdemir ülkenin ilk Türkiye kökenli eyalet başbakanı olacak.

Resmi olmayan sonuçlara göre Yeşiller yüzde 30,3, en yakın takipçisi Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ise yüzde 29,7 oranında oy aldı.

DW Türkçe'nin haberine göre; ilk sonuçlar açıklandıktan sonra gazetecilere demeç veren CDU'nun başbakan adayı Manuel Hagel, Yeşiller'i ve Cem Özdemir'i seçimlerde aldıkları oydan ötürü kutladı.

CEM ÖZDEMİR'DEN EŞİNE: "ÇOK İYİ BİR FİRST LADY OLACAK"

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başladığı saatlerde Yeşiller'in adayı Cem Özdemir, ilk değerlendirmesinde temkinli konuştu. Özdemir, "Ne seçim kampanyasıydı, ne muazzam bir geri dönüş oldu" ifadelerini kullanarak partililere seslendi. İlk projeksiyonlara işaret eden Özdemir, "Son sözü söylemek için henüz erken. Umarım bu ilk rakamlar doğrulanır" diye konuştu.

Özdemir ayrıca CDU'ya koalisyon için açık kapı bırakarak, "Bu iş ancak eşitler arası bir ortaklık olursa yürür" değerlendirmesinde bulundu.

Özdemir son ana kadar sürdürdüğü temkinli tutumunu partisinin düzenlediği seçim eğlencesinde bozdu, Özdemir, "Seçimi biz kazandık" sözleriyle zaferini ilan etti.

Eşi Flavia Zaka'ya teşekkür eden Özdemir, "İyi bir başbakan olur muyum bilmiyorum ama o (eşini kast ederek) kesinlikle çok iyi bir first lady olacak" ifadesilini kullandı.

CDU'LU ADAYDAN YEŞİLLER'E VE CEM ÖZDEMİR'E KUTLAMA

CDU'nun başbakan adayı Manuel Hagel seçim sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmesinde, ilk projeksiyonların doğrulanması hâlinde hükümeti kurma görevinin Yeşiller'de olduğunu söyledi. ZDF'e konuşan Hagel, "Eğer sonuçlar bu şekilde teyit edilirse hükümeti kurma görevi Yeşiller'de. Top artık onların sahasında" ifadelerini kullandı. Hagel ayrıca, "Yeşiller belirgin şekilde oyunu artırdı. Partiye ve Özdemir'e şahsen tebriklerimi iletiyorum" diye konuştu.

Hagel, seçim hedeflerine ulaşamadıklarını da belirterek, "Baden-Württemberg'de en güçlü parti olmak istiyorduk. Görünen o ki bu gerçekleşmedi. Bu kampanyanın sorumluluğu bana ait" dedi.

Baden-Württemberg'de mevcut hükümet Yeşiller ve CDU'dan oluşuyor. Bu yüzden iki partinin kısa sürede yeniden koalisyon kurmalarına kesin gözüyle bakılıyor.

OYLARINI İKİYE KATLAYAN IRKÇI AFD SONUÇTAN MEMNUN

AfD seçimlerde oylarını en çok arttıran parti oldu. Irkçı parti oyların yüzde 18,7'sini aldı.

Seçim sonuçlarını değerlendiren AfD'nin adayı Markus Frohnmaier ise partisinin oy oranından memnun olduklarını belirterek, "Bu bizim için açık bir şekilde sonuçların ikiye katlanması demek. Ülkede kendimizi artık gerçek bir muhalefet gücü olarak kabul ettirdik" dedi.

AfD'nin önceki seçimde aldığı oy oranına atıf yapan Frohnmaier, "Hey, biz 9,7'den geliyoruz" diyerek artışı vurguladı.

Yüzde 5'lik seçim barajını güçlükle aşabilen SPD ise eyalette tarihi yenilgisini almış oldu. Sol Parti ve FDP ise barajın altında kaldı.