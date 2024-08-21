Cem Özdemir kimdir? Cem Özdemir'in hayatı ve kariyeri

21 Aralık 1965 tarihinde Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin Bad Urach kentinde dünyaya gelen Türk kökenli Cem Özdemir, aslen Tokat'lıdır. Babası Çerkes kökenlidir ve Tokat'a yerleşmiştir.

CEM ÖZDEMİR'İN SİYASİ KARİYERİ

Lise öğrenimininin ardından sosyal pedagoji etitimi alan Cem Özdemir, 1981 yılında Yeşiller Partisi'ne üye oldu.

10 Kasım 1994'te Alman Federal Meclisi'ne Milletvekili seçilen Özdemir, 2004-2009 yılları arasında Avrupa Parlamentosu Milletvekili görevinde bulunmuştur.

15 Kasım 2008 - 27 Ocak 2018 tarihleri arasında Birlik 90/Yeşiller Partisi Eş Başkanı görevini yürütmüştür.

8 Kasım 2021 tarihinden günümüze Almanya Gıda ve Tarım Bakanı görevini yürütmektedir.

Cem Özdemir, Türkiye'de mevcut iktidarın anti demoratik tutumlarınını zaman zaman dile getirmesi nedeniyle AKP hükümeti tarafından eleştirilmektedir.

CEM ÖZDEMİR'İN ÖZEL HAYATI

Biri erkek biri kız, iki çocuk babası olan Özdemir, çocuklarının annesi Arjantinli Pia Maria Castro’dan geçen yıl ayrıldı. Alman Bild gazetesine göre Cem Özdemir, Kanadalı avukat Flavia Zaka ile olan birliktedir.