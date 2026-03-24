Cem Sezgin'den sıra dışı bir sergi: "Zamansız"

Cem Sezgin, üçüncü kişisel resim sergisi “Zamansız” ile sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Sezgin’in 2022–2026 yılları arasında ürettiği yaklaşık 70 eserden oluşan sergi, 9–12 Nisan tarihleri arasında Beşiktaş Deniz Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.

Arzu Sekülü’nün küratörlüğünde hazırlanan sergi, sanatçının son yıllardaki üretim sürecine ışık tutarken, aynı zamanda kişisel dönüşümünün de izlerini taşıyor. Siyah-beyazın güçlü ve sade anlatımı ile renkli kompozisyonların dinamik enerjisinin bir araya geldiği eserler, izleyiciye çok katmanlı bir görsel deneyim sunuyor.

Uzun yıllar iş insanı kimliğiyle tanınan Cem Sezgin, sanatla kurduğu bağı ve üretim sürecini şu sözlerle ifade ediyor:

“Çoğumuz iş ve sosyal hayatlarımızda üstlendiğimiz rollerle tanınıyor ve tanımlanıyoruz. Bazen bu roller öylesine baskın hale geliyor ki, farklı yönlerimiz geri planda kalıyor. Otuz yılı aşkın profesyonel hayatım boyunca ben de çoğunlukla ‘iş insanı’ kimliğimle bilindim. Ama diğer Cem Sezgin’ler fazla geri plana atıldıklarını düşünüyor olmalılar ki artık isyan bayrağını kaldırdılar. İşte şimdi karşınızda ressam Cem Sezgin var.”

Serginin “Zamansız” adını taşımasının ardında ise hem üretim koşulları hem de eserlerin kavramsal yaklaşımı yer alıyor. Sezgin, bu tercihini şu sözlerle açıklıyor:

“Bu resimleri zamanın bana hiç yetmediği, çok yoğun bir dönemde ürettim. Ayrıca eserlerim belirli bir dönemin ruhuna tutsak değil; aksine zamandan bağımsız bir boyuta aitler. Serginin ortaya çıkışı da oldukça ani ve beklenmedik, yani plansız ve zamansız bir şekilde gelişti.”

İstanbul’un kalbinde, sanatçının çocukluk ve gençlik yıllarının geçtiği semtte yer alan Deniz Müzesi’nde açılacak sergi, Sezgin için ayrı bir anlam taşıyor. Sanatçı, ziyaretçilere yalnızca bir sergi değil, aynı zamanda kişisel bir hikâyenin izini sürebilecekleri farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.