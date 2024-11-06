Cem Uzan, Donald Trump’ı ‘Gibi’ repliğiyle kutladı

ABD’de Başkanlık seçimi sonuçlandı. Donald Trump, yarışı Kamala Harris’in önünde bitirerek 47. ABD Başkanı oldu.

Sonuçla birlikte dünya genelinden pek çok siyasi, Trump’a tebrik mesajları gönderdi. Bunlardan biri de uzun yıllardır yurt dışında yaşayan, iş insanı ve eski siyasetçi Cem Uzan'dı.

Cem Uzan, Trump’ı ‘Gibi’ dizisinde meşhur olan “Yahşı günde yar yahşıdır, yaman günde yetiş gardaş” sözüyle kutladı.

Paylaşımında Trump ile olan fotoğrafına yer veren Uzan, ayrıca “Dost” notunu düştü.

İNŞAAT PROJELERİNDE TANIŞTILAR

New York’un “Gayrimenkul Kralı” olarak da tanınan Trump ve Cem Uzan’ın, ABD’deki inşaat projeleri dolayısıyla tanıştığı ve kısa sürede arkadaş olduğu biliniyor.

Kurucusu olduğu Genç Parti ile AKP’nin iktidara geldiği 2002 seçimlerinde yüzde 7 oy alan Uzan, yaklaşık 20 yıldır firari konumunda.

Fransa’da yaşadığı bilinen Cem Uzan hakkında, ‘kara para aklamak’, ‘cürüm işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘dolandırıcılık’ gibi toplam 12 suçtan arama kaydı bulunuyor. Uzan hakkında 2009 yılında kırmızı bülten çıkarılmıştı.