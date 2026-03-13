Cem Uzan'ın 68 milyar dolarlık tazminat davası sonuçlandı

Türkiye'deki varlıklarına el konulmasını "hukuk dışı" olarak nitelendiren Cem Uzan, Paris'teki 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan (TMSF) yapılan açıklamaya göre, tazminat davasını 5 yıllık hukuk sürecinin sonunda TMSF kazandı.

TÜM HESAPLARINA İHTİYATİ TEDBİR KONULDU

TMSF, bu karar üzerine Cem Uzan'ın Paris'teki konutunda bulunan özel kasasına el koydu. Fransız bankalarındaki tüm hesaplarına da ihtiyati tedbir konuldu.

Gerekçeli kararda, TMSF'nin bir kamu tüzel kişiliği olduğu vurgulanarak, Fransız mahkemelerinin yabancı bir devletin kamu hizmetlerinin işleyişine müdahale yetkisinin bulunmadığı belirtildi.

Davayı yetkisizlik gerekçesiyle reddeden mahkeme, ayrıca Uzan'ların davalılara toplam 100 bin euro tazminat ödemesine hükmetti.

Öte yandan Uzan hakkında kesinleşmiş 47 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunuyor.