Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir? Cem Yiğit Üzümoğlu kaç yaşında ve nereli? Cem Yiğit Üzümoğlu neden gözaltına alındı?

Son yıllarda hem televizyon hem de tiyatro sahnesinde dikkat çeken genç yeteneklerden biri olan Cem Yiğit Üzümoğlu, oyunculuk kariyerindeki başarılı performansları ve sanatsal bakış açısıyla adından sıkça söz ettiriyor. Genç yaşına rağmen önemli projelerde rol alan Üzümoğlu, aynı zamanda fotoğrafçılık alanında da üretimlerini sürdürüyor.

CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU'NUN DOĞUMU VE EĞİTİMİ

1 Mart 1994 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Cem Yiğit Üzümoğlu, eğitim hayatını Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı. Üniversite eğitiminin ardından oyunculuk yetkinliğini geliştirmek amacıyla Hindistan ve Polonya’da fiziksel tiyatro ve modern dans üzerine özel çalışmalar yaptı. Bu eğitimler, onun sahne performanslarına uluslararası bir perspektif kazandırdı.

TİYATRO KARİYERİ VE ÖDÜLLER

Tiyatro sahnesinde sergilediği performanslarla kariyerine sağlam bir temel atan Üzümoğlu, birçok önemli oyunda rol aldı. Özellikle Troas adlı oyundaki başarısıyla 2017 yılında düzenlenen 21. Afife Tiyatro Ödülleri'nde “Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı” ödülünü kazandı.

Oyuncu, 2018 yılında Troas ve Kalp oyunlarıyla sahnedeydi. 2019'da ise İbrahim Çiçek’in yönetmenliğini üstlendiği Evlat adlı tiyatro oyununda başarılı bir performans sergiledi.

TELEVİZYON VE DİJİTAL PLATFORMLARDAKİ YÜKSELİŞİ

Cem Yiğit Üzümoğlu’nun televizyon ekranlarındaki çıkışı, 2017 yılında Kanal D’de yayımlanan "Adı Efsane" dizisiyle gerçekleşti. Dizide canlandırdığı Hakan Şahin karakteriyle izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Bu dizi onun ekranlardaki ilk önemli deneyimi oldu.

2018 yılında ise Netflix’in ilk Türk yapımı dizisi olan **"Hakan: Muhafız"**da Emir karakterine hayat verdi. Ardından 2020’de yine Netflix'te yayınlanan ve İstanbul’un fethini konu alan "Rise of Empires: Ottoman" dizisinde Fatih Sultan Mehmed rolüyle başrolde yer aldı. Bu belgesel-dizi, Üzümoğlu’nun geniş kitlelerce tanınmasına büyük katkı sağladı.

2021 yılında Netflix'te yayınlanan "Kin" adlı filmde ise Emre/Tuncay Kökdemir karakterini canlandırarak sinema izleyicisinin karşısına çıktı.

FOTOĞRAFÇILIĞA OLAN İLGİSİ VE İLK SERGİSİ

Cem Yiğit Üzümoğlu’nun yetenekleri sadece oyunculukla sınırlı değil. 2023 yılında "Loners In Wilderness" adlı ilk fotoğraf sergisini açtı. Bina / Bant Mag. Havuz'da gerçekleşen sergide, sanatçının kendi çektiği 2000’e yakın fotoğraf arasından seçtiği 46 siyah beyaz kare yer aldı. Sergi, onun görsel sanatlara olan ilgisini ve çok yönlü sanat anlayışını ortaya koydu.

CEM ÜZÜMOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Sosyal medyada boykota destek erenlere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, oyuncu Cem Üzümoğlu'nun da bu kapsamda gözaltına alındığı ifade ediliyor.