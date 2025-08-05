Cem Yiğit Üzümoğlu'nun yeni projesi belli oldu

Son olarak “Şakir Paşa Ailesi” dizisinde “Cevat Şakir”e hayat veren Cem Yiğit Üzümoğlu, Ay Yapım’ın Netflix için çekeceği Hikmet Hükümenoğlu’nun aynı adlı eserinden uyarlanan “Sonra Gözler Görür” dizisinin kadrosuna katıldı.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, Şevval Sam’ın ünlü gazeteci Ezgi Sezgin’e hayat vereceği dizide Cem Yiğit Üzümoğlu “Cem” karakterini canlandıracak.

DİZİNİN KONUSU

Cem, Ezgi’nin (Şevval Sam) çocukluk arkadaşı Cüneyt’in kardeşi olarak seyirci karşısına çıkacak.

Cem’in nişanlısı Sedef bir cinayete kurban gider. Ezgi Sezgin bu cinayetin haberleştirmek için harekete geçer.

Cüneyt’e dizide Mert Fırat hayat verecek.

Ece Yörenç’in yazdığı, Bertan Başaran’ın yöneteceği dizide Okan Yalabık (Orhan), Uğur Aslan (Mert), Fırat Çelik (Bedri) ve Başak Daşman (Mercan) başlıca rolleri canlandırıyor.