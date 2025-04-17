Cem Yiğit Üzümoğlu'nun yurtdışına çıkış yasağı itirazı reddedildi

Boykota destek verdiği için gözaltına alınan ve adli kontrol kararıyla serbest bırakılan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun yurtdışına çıkış yasağına ilişkin itirazı reddedildi.

Üzümoğlu, boykota destek verdiği gerekçesiyle 3 Nisan'da gözaltına alınmıştı. Oyuncu hakkında Saraçhane ve Maltepe mitingine ilişkin yaptığı paylaşımlar da dosyaya dahil edilmişti. Adliyeye sevk edilen Üzümoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Cem Yiğit Üzümoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yurtdışına çıkış yasağına dair itirazının reddedildiğini duyurdu.

Karara tepki gösteren Üzümoğlu, "Yani Yunanistan'da tiyatro oyunumu oynamaya devam edemiyorum. Bütün bu sanatçı tartışmasına bir soru da ben sorayım. Eğer bir sanatçı sanatını icra edemiyorsa nasıl sanatçı olacak?" ifadelerini kullandı.