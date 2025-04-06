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Cem Yılmaz da Bluesky’a geçti

Komedyen Cem Yılmaz, X hesabını kapattı. Yılmaz, Bluesky platformunda hesap açtı.

Güncel
  • 06.04.2025 15:34
  • Giriş: 06.04.2025 15:34
  • Güncelleme: 06.04.2025 15:43
Kaynak: Haber Merkezi
Cem Yılmaz da Bluesky’a geçti
Fotoğraf: AA

Cem Yılmaz yaklaşık 16 milyon takipçiye sahip X hesabını kapatarak Bluesky'a geçiş yaptı.

Elon Musk tarafından satın alınması ve isminin değiştirilmesinin ardından X'ten Bluesky'a yönelik 'dijital göç' devam ediyor.

X hesabını kapatan isimlere komedyen Cem Yılmaz da dahil oldu.

Yılmaz, yaklaşık 16 milyon takipçisi bulunan X hesabını kapattı.

Yılmaz, dün (5 Nisan Cumartesi) açtığı Bluesky hesabındaki ilk paylaşımında "Daha güzel bir sosyal medya için varım diyor.Ya hak" ifadesini kullandı.

Daha güzel bir sosyal medya için varım diyor.Ya hak !

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— Cem Yılmaz (@cemyilmaz.bsky.social) 5 Nisan 2025 00:23
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