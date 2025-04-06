Cem Yılmaz da Bluesky’a geçti

Cem Yılmaz yaklaşık 16 milyon takipçiye sahip X hesabını kapatarak Bluesky'a geçiş yaptı.

Elon Musk tarafından satın alınması ve isminin değiştirilmesinin ardından X'ten Bluesky'a yönelik 'dijital göç' devam ediyor.

X hesabını kapatan isimlere komedyen Cem Yılmaz da dahil oldu.

Yılmaz, yaklaşık 16 milyon takipçisi bulunan X hesabını kapattı.

Yılmaz, dün (5 Nisan Cumartesi) açtığı Bluesky hesabındaki ilk paylaşımında "Daha güzel bir sosyal medya için varım diyor.Ya hak" ifadesini kullandı.