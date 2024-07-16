Cem Yılmaz, Genco Arı'nın yeni albümünde yer alacak
Pİyanist Genco Arı'nın “PRODÜKTÖR” isimli yeni albümünde Cem Yılmaz da yer alacak. Yılmaz ve Genco Arı prodüktör koltuğuna birlikte oturduğu eserin bestesi Yılmaz'a ait.
Kaynak: Haber Merkezi
Prodüktör ve piyanist Genco Arı'nın, yaz sonrası yayınlayacağını duyurduğu “PRODÜKTÖR” isimli albümünde Cem Yılmaz yer alacak.
Hande Yener, Teoman, Göksel, Melek Mosso ve Gonca Vuslateri'nin yer alacağı albüme Cem Yılmaz da eklendi.
Bestesi Cem Yılmaz’a ait eserde Yılmaz ve Genco Arı prodüktör koltuğuna birlikte oturdu.
“PRODÜKTÖR” albümünün önümüzdeki sonbaharda yayınlanması planlanıyor.
Süpervizörlüğünü menajer Çağlar Tavşanoğlu’nun üstlendiği projenin koordinatörlüğünü ise Burcu Arı yaptı.