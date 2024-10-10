Cem Yılmaz: Hepimiz konuştuk, çok üzgün

Cem Yılmaz, İstanbul Fatih’te Semih Çelik’in Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i öldürmesi sonrası geçmişte bir sergi için verdiği pozlarla gündeme gelen ve bu nedenle özür dileyen oyuncu arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu hakkında açıklama yaptı.

Netflix'’te 10 Ekim’de yayına girecek ‘Erşan Kuneri’ dizisinin ikinci sezon lansmanı önceki akşam Beşiktaş’ta bir mekanda gerçekleşti. Geceye dizinin yaratıcısı Cem Yılmaz ve projede yer alan oyuncu kadrosundan Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Şükran Ovalı, Ahsen Eroğlu, Nilperi Şahinkaya, Bige Önal, Bülent Şakrak, Bora Akkaş, Merve Dizdar, Celal Kadri Kınoğlu, Hande Yılmaz, Alişan Uğur, Ozan Çelik ve Cengiz Bozkurt katıldı. Uraz Kaygılaroğlu etkinlikte yer almadı.

Cem Yılmaz, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in katledilmesi sonrası geçmişte bir sergi için verdiği kanlı pozların yeniden gündeme gelmesi üzerine özür dileyen arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu hakkında “O ne kadar üzgünse biz de o kadar üzgünüz. Tatsız bir hadise. Hepimiz konuştuk kendisi çok üzgün” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

4 Ekim günü Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in Semih Çelik adlı erkek tarafından katledilmesi sonrası, oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun geçmişte bir sergi için verdiği pozlar gündeme geldi. Sergi kapsamındaki kurgu fotoğraflarda kadın başı ve bıçakla verilen kanlı görüntüler yer alıyordu.

Eleştirilerin ardından gazeteci Nevşin Mengu’nün YouTube yayınına katılan Kaygılaroğlu, “Sergi benim değildi. Başka bir sanatçının sergisiydi ben sadece bir işinde yer aldım. Nisan'ın 16'sında sergilenmişti ve o dönemki kız arkadaşımın ilk kişisel sergisiydi. Tepkilerin nereye varacağını öngöremedim” diye konuştu.

Kaygılaroğlu sözlerine şöyle devam etmişti:

“Bir daha sahneye çıkmak televizyona çıkmak zorunda değilim, başka bir iş yaparım. Ben kendi can güvenliğimden de üçüncü bir şahıs olarak, hedef gösterildiğim için endişe eder haldeyim. Sorunun kaynağı başka bir yer değil, sistematik olarak isimlerimiz bir şekilde sosyal medyadan pompalanıyor. Suçlu cadı avı yapılan hedef gösterilen bir durumdan bahsediyoruz. Ben parmağıma oje sürmüşüm, etek giymişim, rol icabı başka erkekle öpüşmüşüm, bir yerde yer almışım.”