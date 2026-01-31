Cemaat davasında savcıdan itiraz

Bir cemaatin, “Peygamberin, kendilerine gelirlerini Allah yolunda kullanmak üzere bir fabrika kurmalarını emrettiğini” söyleyerek para topladığı olaya dair dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Savcı, verilen cezalara, daha fazla ceza verilmesi gerektiğini belirterek itiraz etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 26 Nisan 2024’te hazırlanan iddianamede, Ali Dilbaz, Derviş Dilbaz, Erburak Kaban, İbrahim Ertok, Kuntay Ertok, Nevzat Kanbur ile Yusuf Kenan Ceran isimli yedi şüphelinin “Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık” suçlarından cezalandırılması istendi.

İddianamede şu ifadeler yer aldı: “Şüphelilerin kendilerinin peygamberin rehberi olarak görevlendirildiklerini, peygamber ile doğrudan iletişim kurduklarını, peygamberin de kendilerine gelirlerini Allah yolunda kullanmak üzere bir fabrika kurmalarını emrettiğini, cemaat üyelerinin bu fabrikanın kurulması ve büyümesi için var güçleriyle madden destek olması gerektiğini, destek verenlerin iki dünyada kurtuluşa ereceğini, destek vermeyenlerin ise yezid olacağını beyan ederek maddi menfaat temin ettikleri anlaşıldı.”

ÜÇ KİŞİYE 5’ER YIL HAPİS

Yargılanan isimlerin iddiaları kabul etmediği ancak bunun suçtan kurtulmaya yönelik olduğuna vurgu yapılan iddianamede, “Müştekilerin dosyaya sunmuş olduğu iddiasını destekler nitelikte banka dekontları, WhatsApp kayıtları ve tüm dosya kapsamı ele alındığında şüphelilerin tüm bu eylemlerinin ‘Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık’ suçunu oluşturduğu, ayrıca şüphelilerin üç kişiden fazla oldukları ve iştirak iradesiyle hareket ettikleri anlaşılmakta…” ifadelerine de yer verildi.

Davanın 23 Aralık 2025 tarihinde görülen dördüncü duruşmasında karar çıktı. İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi oy birliğiyle İbrahim Ertok, Kuntay Ertok ile Nevzat Kanbur’a 5 yıl hapis ve 25 bin TL adli para cezası verdi, diğer sanıklar ise beraat etti.

SAVCI İSTİNAF’A TAŞIDI

30 Aralık 2025 tarihinde ise savcının üç sanığa verilen cezaya itiraz edip kararı Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdığı anlaşıldı. Savcının istinaf başvurusunda üç sanığa daha fazla ceza verilmesi gerektiği belirtildi.