Cemaat istedi, CHP’li belediye onayladı: Yurt arazisi tahsis edildi

İlayda SORKU

Edirne Belediye Meclisi’nin Şubat ayı toplantısında, daha önce İmar Komisyonu’na havale edilen imar planı değişiklikleri oy birliğiyle kabul edildi. Meclis, Nur Cemaati’nin Yazıcılar Grubu’na bağlı Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneği’ne, Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 49 yıllığına kiralanan ve “konut alanı” olarak görünen 1055 metrekarelik arsanın “özel yurt alanı” olarak değiştirilmesi talebini onayladı. Aynı oturumda, daha önce geri çekildiği belirtilen gerici İlim Yayma Vakfı’nın imar değişikliği başvurusu da kabul edildi.

KAMU YARARI YOK

Edirne Barosu, Edirne Kent Konseyi ve bölge halkı her iki değişikliğe de itiraz etti. Yapılan plan değişikliklerinin şehircilik ilkelerine, imar mevzuatına ve kamu yararına aykırı olduğunu belirtildi. Demokratik kitle örgütleri ve bölge halkı, Edirne Belediyesi’ne kararların iptali için başvuruda bulundu. İtiraz dilekçelerinde, şu ifadeler yer aldı:

“Maliye Hazinesi’ne ait taşınmazların, ilgili özel kurum lehine ticari kazanç sağlama amacıyla kullanıma açılması kamu yararı ilkesi zedelemektedir. Bu taşınmazlardan tüm kamunun faydalanması gerekirken belirli kişilere sunulması Anayasaya aykırıdır. Ayrıca, eğitim hakkının kullanılması, konaklama ihtiyacının karşılanması Anayasamıza göre devletin görevleri arasındadır. Bu nedenle, bu görevin özel kişilere devredilmesi, eğitimde eşitlik ilkesini zedeleyeceğinden kiralayan kişilerin ticari kazanç sağlamalarına yol açmak suretiyle kamu yararını ortadan kaldıracaktır.”

SOL Parti Edirne İl Sözcüsü Nazım Türkoğlu, kararların laikliğe aykırı olduğunu belirtti. Öğrenciler için yurt ihtiyacının bir gerçek ve kamusal bir sorumluluk olduğuna değinen Türkoğlu, “Ancak cemaat ve tarikat bağlantılı yurtlarda yaşanan olumsuzluklar herkesin bilgisi dâhilindedir. Belediyenin bu yapılara destek vermesi, halkçı bir yönetim anlayışıyla bağdaşmaz. Bu özel plan değişiklikleri iptal edilmelidir. Kamusal, laik ve demokratik bir anlayışla öğrencilere güvenli ve erişilebilir yurtlar sağlanmalıdır. Belediye, halkla hareket ederek kente gerçekten kamucu bir yaklaşım kazandırmalıdır” dedi.

Edirne Kent Konseyi Başkanı Özer Demir de “Hukukçuların, mimar ve mühendislerin de yer aldığı grubumuzda bu parsel bazında yapılan değişikliğin imar mevzuatına, planlama esaslarına aykırı olduğu görüşü oluştu. Bunun yanında bu imar değişikliklerinin laiklik karşıtı odaklara ayrıcalık tanıdığı gerçeği de ortaya çıktı” dedi. Öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamanın devletin asli görevi olduğunu vurgulayan Demir, “Maalesef bu alanda yıllardır bilinçli olarak boşluklar oluşturularak çocuklarımızın- gençlerimizin bu yapılara mecbur bırakılmaya çalışılmaktadır” diye konuştu. Kentteki demokratik kitle örgütleri olarak bu kararı alan yereldeki muhataplara konuyu sorduklarında tatmin edici hiçbir yanıt alamadıklarını belirten Demir, şöyle konuştu: “Belediye Meclis kararına itiraz dilekçelerimizi kurumsal ve bireysel olarak Belediye Başkanlığı’na verdik. Olumsuz yanıtlanmasına halinde ise hukuki süreçlerle ilgili hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Bu karar derhal düzeltilmeli.”

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UYGUN DEĞİL DENİLMİŞTİ

Nur Cemaati’ne bağlı Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneği, TOKİ konutlarının bulunduğu alanda, 1055 metrekarelik arsanın imar planında “özel yurt alanı” olarak değiştirilmesi için Edirne Belediyesi’ne başvurmuştu. Belediye meclisinin toplantısında, İlim Yayma Vakfı adına Serkan Tiryaki’nin yaptığı imar değişikliği başvurusu gündeme alınmış ve komisyona iletilmişti. Ocak’ta İlim Yayma Vakfı’nın talebine ilişkin İmar Komisyonu “uygun değil” raporu vermişti. Belediye Başkanı ise vakfın talebini geri çektiğini duyurmuş ve imar raporunu gündemden çıkarmıştı. Geçen ay yepılan imar komisyonu, daha önce geri çekildiği belirtilen İlim Yayma Vakfı’nın başvurusu ile Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneği’nin imar planı değişikliği için “uygundur” raporu vererek kabul etmişti.