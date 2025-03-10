Cemaat istemediği için camiden atılan anne kedi ve yavruları koruma altına alındı

Mersin’in Toroslar ilçesinde, camiye sığınıp doğum yapan ancak cemaat istemediği için camiden atılan anne kedi ile yavruları, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.

Anne kedi ve 3 yavrusu, Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi bünyesinde hizmetlerini sürdüren Kaşlı Bakımevi’nde ilk bakımları ve beslenmeleri yapıldıktan sonra, güvenli bir ortamda korunmaya alındı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrası hem Mersin, hem de şehir dışından birçok hayvansever sahiplenme için seferber oldu. Yavruların gözü açılana ve biraz büyüyene kadar Büyükşehir Belediyesi bakım ve koruma sağlayacak. Kediler daha sonra sahiplendirilecek.

NE OLMUŞTU?

Mersin’de camide vaaz kürsüsünün altına yavrulayan kedi, 'cemaatin ürkmesi nedeniyle' kediler cami avlusuna atılmıştı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti.