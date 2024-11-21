Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Cemaat korunuyor iddiası

Çalışma Yaşamı
  • 21.11.2024 05:00
  • Giriş: 21.11.2024 05:00
  • Güncelleme: 21.11.2024 05:00
Kaynak: ANKA
Cemaat korunuyor iddiası
Fotoğraf: ANKA

Mersin'in Fındıkpınarı Mahallesinde bir cemaatin Kuran kursu inşaatında 28 Ekim tarihinde hayatını kaybeden iki işçinin ölümüne ilişkin soruşturmanın kapatıldığı iddia edildi.

İşçilerin avukatı Mervan Reşitoğlu, cemaat hakkında suç duyurusunda bulunduklarını, 20 gün içinde sadece bir kişinin gözaltına alınıp serbest bırakıldığını belirtti ve delillerin karartılmasından endişe ettiklerini söyledi.

Reşitoğlu, “Bu 20 günde çokça delil kaybedildiğini düşünüyoruz. Bunların toplanması için talepte bulunduk. Ancak savcılık gerekli soruşturmayı yerine getirmedi.”

BirGün'e Abone Ol