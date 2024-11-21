Cemaat korunuyor iddiası

Mersin'in Fındıkpınarı Mahallesinde bir cemaatin Kuran kursu inşaatında 28 Ekim tarihinde hayatını kaybeden iki işçinin ölümüne ilişkin soruşturmanın kapatıldığı iddia edildi.

İşçilerin avukatı Mervan Reşitoğlu, cemaat hakkında suç duyurusunda bulunduklarını, 20 gün içinde sadece bir kişinin gözaltına alınıp serbest bırakıldığını belirtti ve delillerin karartılmasından endişe ettiklerini söyledi.

Reşitoğlu, “Bu 20 günde çokça delil kaybedildiğini düşünüyoruz. Bunların toplanması için talepte bulunduk. Ancak savcılık gerekli soruşturmayı yerine getirmedi.”