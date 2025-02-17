‘Cemaate dokundurtmadı’

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile ilgili skandal bir iddia gündeme geldi. İddia sahibi AKP 27’nci Dönem Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, Süleymancılar Cemaati’ne yönelik yürütülecek operasyonun Diyanet İşleri Ali Erbaş tarafından engellendiğini savundu. Denizolgun’un iddiasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı iddiaları yalanlayan bir açıkla yayımlasa da Denizolgun, iddiasında ısrarcı oldu. AKP’li Denizolgun, Erbaş’ın daveti üzerine” Erbaş’ın makamında gerçekleşen görüşmeyle ilgili ayrıntıları paylaştı.

Denizolgun, Erbaş’ın yargılanması gerektiğini belirtti. Denizolgun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu iddiaları gündeme getirdi: “Diyanet reisi Ali Erbaş ile yaklaşık iki saate yakın süren, birebir yaptığımız güzel bir sohbetimiz olmuştu. Ekseriyetle cemaatimiz hakkında ve kuzenim hakkında görüştük. Ali Erbaş, sohbetin ortalarına doğru, şahsıma bir itirafta bulundu. Erbaş, ‘Geçen sene bu aylarda, Beyefendi (Cumhurbaşkanımız) cemaate operasyon yapılsın diye talimat verdi, operasyonu ben durdurdum’ diye şahsıma söyledi. Geçen sene bu aylardan kasıt, 2020 yılının yaz aylarıydı.” AKP eski milletvekili Denizolgun’un iddiaları bunlarla da sınırlı kalmadı.

Süleymancılar Cemaati’nin, “Operasyonlardan kurtulmak için” bürokratlara rüşvet verdiğini öne süren Denizolgun, iddiasını şöyle sürdürdü: “Cemaatin paraları, bu işler için saçılıp savrulmaktaydı. Kuzenim yine kaçış planları yapmaktaydı. Tam bu puslu dönemde; Ali Erbaş da, Kurişiiler’e cansuyu olduğunu, bizzat kendisi itiraf etmekteydi. Böylelikle, bir terör örgütü olan Kurişiiliğe, Ali Erbaş hamilik yaparak, olacak operasyonu durdurmuştu. Terörist olan Kurişiileri, Ali Erbaş himaye ederek, onlara kol ve kanat germişti. Devletimize, vatanımıza, milletimize ve dünyamıza; yapılan bu zarardan dolayı, Ali Erbaş şu anda mutlu mudur, bilemem. Bunun vebalini nasıl öder, onu da hiç bilemem.”

AKP’li Denizolgun, “Sağlam kaynakların” Ali Erbaş’ın operasyonu neden durdurduğuna yönelik soru sorduğunu da kaydetti. Denizolgun, aldığı yanıtı şöyle paylaştı: “Ali Erbaş, Sakarya Üniversitesi’nde görev yaptığı yıllarda, Sakaryalı bir iş adamı olan, aynı zamanda Ali Erhan’ın en yakın kurmaylarından olan, Recep Aşoğlu İle çok sıkı fıkı oluyor. Hatır gönül ilişkisinin ötesine geçen bir yakınlıkları oluyor. Ailecek birbirlerini ziyaret edecek kadar, evlerine girip çıkacak kadar yakınlaşıyorlar. Recep Aşoğlu, 2020’de Ali Erbaşı ikna ediyor.”